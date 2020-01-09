E-ticarette “daha güvenli alışveriş” dönemi başlıyor

Eticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) üyesi olan ePttAVM, Arçelik, Modanisa, Sahibinden, Gittigidiyor gibi markalar Güven Damgası´nı almaya hak kazanan ilk 12 şirket içinde yer aldı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik ile, Türkiye´de ilk güven damgasını alan eTicaret siteleri duyuruldu. Resmi Gazete´de 6 Haziran 2017 tarihinden yayınlandıktan sonra hazırlanmasında sektör paydaşları ile birlikte ETİD´in de rol aldığı Güven Damgası Uygulaması, elektronik ticaretteki güven ortamının sağlanması, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri gibi birçok konuyu kapsıyor. Güven Damgası´nın hayata geçmesi ve yaygınlaşmasıyla Türkiye´de e-ticarete güveninin artması ve toplam hacmin kısa sürede büyümesi amaçlanıyor.

Güven Damgası´nı edinmek isteyen e-ticaret firmaları başvurularını www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden yapabiliyor. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra başvurunun olumlu sonuçlanması halinde firmalar sitelerine Güven Damgası sembolü yerleştirebilecek. (DHA)