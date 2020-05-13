EBRD, Türkiye’de GSYH’nın yüzde 3.5 düşmesini öngörüyor

EBRD corona virüsünün turizm, para akımları ve emtia fiyatları üzerinde tahribat yaratmasıyla bölgesindeki 37 ülkeye yönelik ekonomik görünümünü büyük ölçüde düşürdü ve bu yıl %3.5 daralma öngörüyor.

Avrupa, Asya ve Afrika’da bulunan 37 ülkedeki trendleri takip eden EBRD, son altı aylık ekonomik görünümünde tahminlerini güncelledi.

TÜM BÖLGEDE ÖNEMLİ DARALMA BEKLENİYOR

EBRD kasım ayında bölgesinde GSYH’nin 2020’de %2.9 yükselmesini bekliyordu. EBRD Başekonomisti Beata Javorcık Reuters’a yaptığı açıklamada, “EBRD bölgesi, tıpkı dünyanın çoğu gibi, ikinci dünya savaşından bu yana en büyük zorluklarla karşı karşıya. Bir sağlık krizi olarak başlayan şey ekonomik bir kriz haline geldi ve bölgedeki hemen hemen tüm ekonomilerin bu yıl önemli bir daralma yaşamaları bekleniyor” dedi.

Tahminler, sınırlama önlemlerinin kademeli olarak gevşemesini ve yılın ikinci yarısında normale dönülmesini öngören bir senaryoya dayanmakla birlikte, özellikle turizm ve konaklama sektörleri gibi hizmet sektörlerinde talep üzerinde devam eden tahribat dikkate alındı.

Ancak Javorcik genişletilmiş sosyal mesafeyi gerektiren bir senaryo kapsamında, bölgedeki ekonomilerin çift haneli daralmalara maruz kalabileceklerini söyledi. (REUTERS)