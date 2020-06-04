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ECB 2020’de derin bir resesyon bekliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) euro bölgesinin bu yıl derin bir resesyona girmesini beklerken salgın nedeniyle getirilen kısıtlamaların faaliyetleri uzun süreli olumsuz etkilemesi sonucu kayıpların 2021'de kısmen toparlanacağını öngörüyor.

17:39 -
Haberler Ekonomi
ECB 2020’de derin bir resesyon bekliyor

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomilerinin çoğunun koronavirüs salgınını durdurmak için iki aydan fazla süredir kapalı olması nedeniyle ECB’nin euro bölgesi ekonomisinin bu yıl %8.7 oranında daralmasını beklediğini söyledi ve bunu temel senaryo olarak nitelendirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde

Lagarde, ekonomik daralmanın boyutunun ve iyileşmenin “salgını kontrol altına alma önlemlerinin etkisine ve süresine, politikaların işsizlik ve gelir üzerindeki olumsuz etkileri hafifletmedeki başarısına ve tedarik kapasitesi ile iç talebin kalıcı olarak etkilenme süresine” bağlı olacağını söyledi.

Lagarde’nin açıkladığı ECB büyüme ve enflasyon tahminleri şu şekilde:

*ECB 2020 GSYH büyüme tahmini %-8.7 (önceki: %+0.8)

*ECB 2021 GSYH büyüme tahmini %5.2 (önceki: %1.3)

*ECB 2022 GSYH büyüme tahmini %3.3 (önceki: %1.4)

*ECB 2020 enflasyon tahmini %0.3 (önceki: %1.1) *

ECB 2021 enflasyon tahmini %0.8 (önceki: %1.4)

*ECB 2022 enflasyon tahmini %1.3 (önceki: %1.6)
(REUTERS)

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