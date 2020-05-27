ECB: Evet borçlar artacak ancak teşvik paketleri olmasa çok daha kötü olurdu

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için hükümetler büyük teşvik paketleri açıklarken, bütçe açıkları ile borç seviyelerinin yükselmesi ve bu durumun finansal yansımalarının nesiller boyu hissedilmesi bekleniyor.

CNBC’ye konuşan Guindos, Salgının sonunda tabii ki daha yüksek kamu borç oranları olacak ancak hiçbir şey yapmamak daha kötü olurdu” dedi.

İTALYA’DA KAMU BORCUNUN MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 156’YE YÜKSELECEK

Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük iki ekonomisine sahip Almanya ve Fransa, 500 milyar euroluk yeni teşvik paketi konusunda anlaşma varmıştı.

ECB dew hükümet tahvillerini satın alarak teşvik paketlerini fonluyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Japonya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en borçlu ülkelerinden olan İtalya’da toplam kamu borcunun milli gelire oranının 20 puan artışla yüzde 156 seviyesine yükselmesini öngörüyor.