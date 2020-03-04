ECB, halka açık oturumunu erteledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) koronavirüs salgını endişeleri nedeniyle para politikasının yıllık değerlendirmesinin önemli bir bölümünü oluşturacak ilk halka açık oturumu erteledi.

ECB, “Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarının zorunlu olmadığı düşünülen tüm seyahatler, durumun yeniden değerlendirileceği 20 Nisan 2020 tarihine kadar sınırlandı. ECB ayrıca merkez bankasında düzenlenen konferansları erteliyor veya iptal ediyor ve Brüksel’deki ECB Listens etkinliği başka bir tarihte yapılacak” dedi.

ECB’nin 12 Mart’taki yönetim kurulu toplantısı ve basın toplantısı planlandığı tarihte yapılacak. (REUTERS)