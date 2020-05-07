ECB üyeleri: Alman mahkemesinin kararına yanıt vermeyeceğiz

Financial Times, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Almanya Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu “tahvil alım programını düzeltin” kararına direnmesinin beklendiğini yazdı.

ECB’nin dört yönetim konseyi üyesi, Alman üst mahkemesine doğrudan yanıt vermemeleri konusunda kararlı olduklarını çünkü böyle bir adımın bankanın bağımsızlığını olumsuz etkileyeceğini ve diğer ulusal mahkemelerden de benzer bir baskıya neden olabileceğini söyledi.

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ECB YÖNETİMİ TOPLANDI

Üyeler, salı akşamı mahkeme kararını değerlendirmek üzere toplanan ECB’nin yönetim konseyi üyelerinin çoğunluğunun yanıt vermeme eğiliminde olduğunu aktardı.

Alman mahkeme, ECB’ye üç ay süre vermiş ve ECB’nin düzeltme talebine olumlu yanıt vermemesi durumunda Almanya Merkez Bankası’nın (Bundesbank) tahvil alım programına katılımını durdurma tehdidinde bulunmuştu.

Mahkeme, ECB’nin tavil alımında oransal değerlendirme yapıp yapmadığının da Alman hükümeti tarafından tespit edilmesini talep etmişti.

Alman mahkemesinin kararı, Avrupa Adalet Mahkemesi’nin ECB’nin tahvil programını yasal bulan 2018 tarihli kararıyla da çelişiyor. ECB üyeleri, kendilerini ulusal mahkemelerin değil Avrupa Adalet Mahkemesi kararının bağladığını öne sürdü.

FT’ye konuşan ECB yönetim konseyi üyelerinden biri, “Mahkemenin argümanları saçma ve bunlara beş dakikada kolayca yanıt verebilirdik ancak kesinlikle yanıt vermemeliyiz” dedi.

“Yanıt vermekteki risk ne” sorusuna da yanıt veren üye, “Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde, bir başka ülkedeki bir başka mahkeme bize karşı çıkacak” dedi.

ALMAN MERKEZ BANKASI FARKLI FİKİRDE

ECB, henüz Alman mahkemesine ne yanıt vereceği konusunda resmi bir karar vermedi.

Bazı ECB yönetim konseyi üyeleri, Bundesbank’ın tahvil alımları konusunda kendi hükümeti ya da parlamentosuna izahatta bulunması önerisinde bulundu.

Öte yandan, ECB yönetim konseyi üyesi de olan Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, söz konusu tahvil alımı programlarına ECB içinde itiraz eden isim olarak biliniyor. Bu durumda Bundesbank’ın nasıl bir savunma yapacağı da merak konusu.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ve Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, yaptıkları açıklamalarla ECB’nin bağımsızlığına dikkati çektiler.