Ege Cansen ‘krizden çıkışın’ reçetesini anlattı

Usta yazar Ege Cansen virüs sonrası oluşabilecek ekonomik tabloyu SÖZCÜ için değerlendirdi.

Cansen, “Üretim ve tüketim zincirinin bozulması halinde devletler istediği kadar para bassın o para bir işe yaramaz. Parayı yiyemezsin, alacak araba üretilmezse paraya binip gidemezsin, bu durumda devlet olandan alıp olmayana verecek” dedi.

RAFLARI DOLDURMAK LAZIM

“Virüs nedeniyle henüz yokluk çekmiyoruz ama tarlalar ekilmezse, raflardaki ürünlere yenileri eklenmezse asıl sıkıntı o zaman başlar” diyen Ege Cansen, “Tarlaya ürünler bugün ekilip yarın toplanmıyor. Çok tedbirli olmak ve üretimi ihmal etmemek gerek’ dedi.

Cansen, krizden çıkış için ise “Devlet zenginden alıp fakire vermeli” diye konuştu.