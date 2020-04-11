Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ege Cansen ‘krizden çıkışın’ reçetesini anlattı

Dünya salgına çare ararken ülkeler de virüs nedeniyle hasara uğrayan ekonomilerini iyileştirmeye çalışıyor. Pek çok devlet ekonomik durgunluğu önlemek için para basıp piyasaya sürüyor. Peki bu yöntem kanayan yaraya merhem olur mu? Turgut Erat'a konuşan Sözcü yazarı Ege Cansen ekonomiye dair öngörülerde ve önerilerde bulundu.

Sozcu.com.tr
11:59 -
Haberler Ekonomi

Usta yazar Ege Cansen virüs sonrası oluşabilecek ekonomik tabloyu SÖZCÜ için değerlendirdi.

Cansen, “Üretim ve tüketim zincirinin bozulması halinde devletler istediği kadar para bassın o para bir işe yaramaz. Parayı yiyemezsin, alacak araba üretilmezse paraya binip gidemezsin, bu durumda devlet olandan alıp olmayana verecek” dedi.

RAFLARI DOLDURMAK LAZIM

“Virüs nedeniyle henüz yokluk çekmiyoruz ama tarlalar ekilmezse, raflardaki ürünlere yenileri eklenmezse asıl sıkıntı o zaman başlar” diyen Ege Cansen, “Tarlaya ürünler bugün ekilip yarın toplanmıyor. Çok tedbirli olmak ve üretimi ihmal etmemek gerek’ dedi.

Cansen, krizden çıkış için ise “Devlet zenginden alıp fakire vermeli” diye konuştu.

Dünya Ege Cansen para Sözcü
Son güncelleme: 12:08 11.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more