Eğitimde KDV karmaşası büyüyor! Laptop’tan eğitime tam ücret mi ödenecek?

Vakıf üniversiteleri de dahil özel okullarda KDV oranı önümüzdeki eğitim yılı için yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldü. Karardan önce ödeme yapan veliler, özel okullara yapılan ödemelerde ve imzalanan sözleşmelerde iade olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu özel okul ödemesini peşin yapan vatandaşların ödedikleri miktarın yüzde 7’sini KDV iadesi olarak geri almaları gerektiğini söylüyor. Ağaoğlu, “Pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitime geçilince velilerin kalitesi düşen eğitim ile ilgili indirim taleplerine ilk adım devletten geldi ve yüzde 7'lik indirime gidildi. İstisnasız her okulun bunu iade etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Ağaoğlu yüz yüze okul kampüs imkanlarında verilmeyecek bir eğitimin ücretinin yüz yüze eğitim ile aynı olamayacağını belirterek velilerin indirim hakkı olduğunu vurguladı. Ağaolu, “KDV, yanında tüm veliler özel okullardan indirim talep edebilir çünkü yüz yüze ödenen eğitim ücreti online eğitime dönüşmüştür bu da Tüketici Kanunu'na göre malı ayıplı hale getirmektedir. Hukuki açıdan baktığımızda da velilerin eli çok güçlüdür.” ifadelerini kullandı.

YEMEK VE SERVİS ÜCRETİ NE OLACAK?

Ağaoğlu sözlerini şöyle noktaladı: 21 Eylül'den sonra uzaktan eğitimin devam etmesi durumunda, yeni dönem için veliler ödedikleri servis ve yemek ücretlerinin de iadesini isteyebilir bu yasal haklarıdır. Karardan önce yemek fiyatlarını ilan etmiş okullar da KDV farkını velilere iade etmek zorundadır.

Ağaoğlu’nun daha geniş açıklamaları için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

‘KDV İNDİRİMİNDEN DOĞAN DÜZELTME VE İADELER, TALEP BEKLEMEDEN YAPILMALIDIR’

Konu ile ilgili ulaştığımız Avukat Şenol Özçakıcı, eğitim ücretlerinden alınan KDV'nin yüzde 8'den, yüzde 1'e düşürülmesiyle velilerin ücret iadesi alabileceklerini söylüyor. Peşin ödenen eğitim ücretinin hukuki olarak avans niteliğinde olduğunu vurgulayan Özçakıcı velilerin KDV iadesi hakkı olduğunu ifade etti.

Avukat Özçakıcı, “Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca, ‘Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması' anında vergi yükümlülüğü doğar. Özel Okul sözleşmesi, her ne kadar, eğitim öğretim hizmeti ifa edilmeden önce imzalanmış ve ücret peşin ödenmiş olsa da, yapılan ödeme avans mahiyetinde olup, vergi henüz doğmadığı için faturalandırma işlemi yapılmamıştır. Uygulamada, okullar açıldıktan sonra, her ay sonu, o ay verilen hizmet faturalandırılmakta olduğu için, KDV oranında yapılmış olan bu indirimden, peşin ödeme yapmış olan veliler de yararlanmalı ödemiş oldukları tutar, defaten iade edilmelidir” diye konuştu.

OKUL İADEYİ YAPMAZSA NE OLUR? Özçakıcı sözlerini şöyle noktaladı: Okulların, KDV indirimi nedeniyle, iade yapmaktan kaçınması halinde, indirim tutarı, 6.920 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak iade talep edilebilir.

ÖZEL OKUL VELİLERİ: TAVANDAN ZAM YAPTILAR, KDV İNDİRİMİNİ KAPTILAR

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Özel Okul Velileri Platformu Sözcü’ye yaptıkları açıklamada, uzun zamandır seslerini duyurmaya çalıştıklarını ancak okul ücretinde indirim talepleri ile ilgili bir adım atılmadığını kaydetti.

Özel Okul Velileri Platformu pandemi sebebiyle okulların elektrik, doğalgaz, su, kırtasiye gibi masrafları olmadığını ve kısa çalışma ödeneğinden faydalandıklarını belirterek “Devletimizin aldığı bu indirim kararı, erken kayıt yaptırmış, okul ücretlerini peşin ödemiş veya henüz kayıt yaptırmamış tüm velilere yansıtılmalıdır. Özel okulların, yapmak zorunda oldukları bu indirimi kendilerine ait bir fedakarlık ve biz velilere bir lütuf gibi sunmalarına izin vermeyiz. Tavandan zam yapıp KDV indirimi kapanlar, yalandan indirimlerle bizleri ikna edemez. Kaldı ki, böyle bir indirimin velilerimizin haklı ve ortak talebi olan uzaktan eğitime indirim ve geçen yılın uzaktan eğitim dönemine dair indirim ve iade taleplerine yönelik bir adım olamayacağı açıktır.” diye konuştu.

“YEMEK VE KİTAP HİZMETİ UYGULAMASINA SON VERİLMELİ”

“Çocuklarımızın sağlığı için alınması gereken kararlar, kimsenin çıkarı, kazancı, beklentisi ve dayatmalarına göre belirlenemez” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi.

“Uzaktan eğitime yüz yüze eğitim ücreti ödenmesi haksızlığına son verilmeli, özel okulların bu yıl eğitim ücretlerine yaptığı yüzde 20-25 zam da göz önünde bulundurularak uzaktan eğitime uygulanacak indirimin yüzde 50'den az olmaması gerekmektedir. Kayıt yenilemelerde yönetmelik açıkça ihlal edilerek ve eğitim öğretim hakkının engellenmesi anlamına gelen, yemek ve kitap hizmetinin alınması zorunluluğu uygulamasına derhal son verilmelidir.”

*Sozcu.com.tr’nin konu hakkında görüş almak istediği Türkiye Özel Okullar Derneği yetkililerine ulaşılamadı.