Eğitimlilerden AB üyeliğine tam destek

Türkiye ekonomide ve hukukta yeni bir reform süreci başlatma kararı alırken, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nın bir süredir online yöntemle yaptığı anket Türk halkının AB üyeliğinden yana olduğunu ortaya koydu. Belirli aralıklarla yapılan ankete katılanların yüzde 80'i Türkiye'nin AB üyeliğine tam destek verdi. Eğitimli kesimde bu oran yüzde 90'a yükseldi. “Sizce Türkiye AB üyesi olabilir mi? Türkiye'nin bu konuda altyapısı yeterli mi , isteği var mı?” sorusuna, ankete katılanların yüzde 60'ı “Türkiye eğer isterse AB üyesi olabilir. Türkiye'nin bu potansiyeli var” yanıtını verdi. Ankete katılanlar, mevcut durumda ise Türkiye'nin AB üyeliğinde zorlanabileceği görüşünde.

MUAFİYET İÇİN 6 KRİTER

Türkiye'nin 2021'de AB için daha istekli bir sürece gireceğini belirten yetkililer, 2021-2023 Ulusal Eylem Planı kapsamında Reform Eylem Grubu'nun da AB sürecini hızlandırmak için yeni yılın ilk aylarında toplanacağını söylediler.

Ankara'nın ağırlık vereceği konulardan biri de Türk vatandaşları için vize muafiyetinin devreye girmesi olacak. Yetkililer, salgının azalmasıyla birlikte bunun yeniden gündeme geleceğini belirttiler. Vize muafiyeti için 72 kriterden geride kalan 6 başlığın istendiğini, bunun da 3 ayda tamamlanabileceği bildirildi.

İSLAM KARŞITLIĞI ENDİŞESİ

Ankara Biden yönetiminin Türkiye'nin AB üyeliğine önem vereceğini değerlendirirken, Biden yönetiminin daha öngörülebilir ve işbirliğine yatkın olacağını düşünüyor. Türkiye, AB ile yakınlaşmada en fazla Avrupa'da Türk ve İslam karşıtı radikal anlayışın yükselmesinden ve Avrupa'da ana akımların da radikal unsurlarla adete yarışır hale gelmesinden endişe duyuyor. Türkiye, Avrupa Konseyi içinde kurulacak İslam karşıtlığıyla mücadele ile ilgili birimde bir Türk yetkilinin de yer almasını istedi.

SALGINA KARŞI SAĞLIK BİRLİĞİ

AB üyesi ülkeler ve aday ülkelerle birlikte “sağlık birliği” kurulması yönündeki çalışmalar da sürüyor. AB ve aday ülkeler arasında mal dolaşımında sorun yaşanmaması için yeşil hatlar oluşturulduğunu, mültecilerin Covid-19'la mücadelesine destek verildiğini hatırlatan yetkililer, “Türkiye'nin AB'den aldığı fonlardan artan 25-30 milyon Euro'luk kesimin pandemi ile mücadele için Sağlık Bakanlığı'na aktarıldığı, yine yaklaşık 90 milyon Euro'nun da Suriyeli göçmenlerin sağlık sorunlarında kullanıldığını” bildirdi.