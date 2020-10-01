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Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı!

Ekim ayında kısa çalışma ödeneğinin yatacağı tarihe çok kısa bir süre kaldı. Bu ay KÇÖ 5 Ekim tarihinde hesaplarda olacak. Son yapılan açıklamaya göre iki ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği, kasım ayında son bulacak.

09:26 -
Haberler Ekonomi
Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı!

Pandemi süreciyle birlikte kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) Türkiye gündeminde önemli bir yer edindi. Hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışma ödeneğinin ekim ayında hangi günlerde yatacağı geçtiğimiz haftalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı.

BAKAN’DAN KÇÖ AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

Kısa çalışma ödeneği son açıklamalara göre kasım ayına kadar uzatıldı.

İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.

aile banka Ekim ayı Türkiye
Son güncelleme: 09:45 01.10.2020
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