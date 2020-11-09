Ekim ayında en çok borsa kazandırdı

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,22, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,64 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 1,22 ve Euro yüzde 1,04 oranında kazandırırken; külçe altın yüzde 0,21, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,63 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları yüzde 2,62, Euro yüzde 2,45 ve külçe altın yüzde 1,17 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,27 ve DİBS yüzde 1,41 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ÜÇ VE ALTI AYLIK DÖNEMDE EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,85 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,74 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,68 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,38, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,95 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN ÇOK KAZANDIRAN DA ALTIN

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 55,11 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 22,88 ve Amerikan Doları yüzde 15,30 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 0,47, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,45 ve DİBS yüzde 3,78 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 29,81, Amerikan Doları yüzde 21,80, BIST 100 endeksi yüzde 5,15, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,99 ve DİBS yüzde 1,64 oranlarında kazandırmıştır.