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Yeni ekonomi yönetiminin ilk randevusu patronlarla

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyası ile yapacağı görüşmeler başladı.

Güncellenme: 10:28, 27/11/2020
Haberler Ekonomi
Yeni ekonomi yönetiminin ilk randevusu patronlarla

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başladı. İki bakan, Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi.

YARIN DA TOBB İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bakan Elvan ve Bakan Gül, yarın ise  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile görüşme gerçekleştirilecek.

TOBB ile yapılacak görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılacağı öğrenildi.

Toplantılar önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK’lar ile devam edecek. (DHA)

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Abdulhamit Abdulhamit Gül Adalet Bakanı Cumartesi Ekonomi Ekonomi Bakanı Gül Lütfi Elvan Maliye Bakanı Sanayi Teknoloji TÜSİAD
Yayınlanma Tarihi:09:45,
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