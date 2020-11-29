Ekonomi gündemi yeni haftada yoğun olacak

Berat Albayrak’ın istifası ile başlayan süreçte gelişmelerin yakında takip edildiği ekonomide yeni haftada yoğun bir veri gündemi bulunuyor. Aralık ayının ilk haftası büyüme rakamları ile ve enflasyon verisi açıklanacak. 4 Aralık Cuma günü ise asgari ücret görüşmeleri başlayacak.

BÜYÜME VERİSİ PAZARTESİ GÜNÜ

Yeni haftanın en önemli açıklamalarından biri haftanın ilk günü yapılacak. TÜİK 3. çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak. Reuters’ın anketine göre Türkiye ekonomisinin, corona virüsü tecrit önlemlerinin uygulamadan kaldırıldığı üçüncü çeyrekte hızlı toparlanarak yüzde 4.8 büyümesi, 2020’de ise GSYH’nin 2019’a göre aynı seviyede kalması bekleniyor.

Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) salgının etkisiyle 2020 yılının ikinci çeyreğini yüzde 9,9 daralma ile tamamlamıştı.

Sanayi sektörü yüzde 16,5, hizmetler sektörü yüzde 25 küçülürken market alışverişlerinin artmasıyla birlikte tarım sektörü yüzde 4 büyümüştü.

Hane halkının tüketimi ikinci çeyrekte yüzde 8,6 azalmıştı. Ekonomi 2008 krizinden sonra ilk kez bu kadar daralırken milli gelir 11 yıl sonra 9 bin doların altına inmişti.

Türkiye ekonomisi corona virüsü salgınının etkilerinin tam olarak hissedilmediği 2020 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 4.5 ile beklentilerin altında büyümüştü.

3 ARALIK’TA ENFLASYON AÇIKLANACAK

Yeni haftanın en önemli verilerden biri ise perşembe günü açıklanacak. TÜİK enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşacak.

TÜFE’de 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,64, bir önceki

yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleşmişti.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ 4 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı da önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. 4 Aralık’ta yapılacak olan toplantıya Bakanlık ev sahipliği yapacak. Mevcut asgari ücret 2.324 TL olarak uygulanıyor.

Türk-İş'den yapılan son açıklamada, 2020 Kasım ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 2.516,67 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının (yoksulluk sınırı) 8.197,62 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’nin ise aylık 3.073,63 TL olduğu kaydedildi.

4 TOPLANTI YAPILIYOR

Asgari ücreti, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet kanadı 5 kişi ile temsil ediliyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.