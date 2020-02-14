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Ekonomik daralma bankaları zorlar

Teknolojik gelişmelerin etkisi ile zor bir döneme giren bankacılık sektörünün artık rakipleri de var. Küresel ölçekte yaşanacak bir daralmanın özellikle bankaları baskı altına alacağı belirtiliyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK
05:50 -
Haberler Ekonomi
Ekonomik daralma bankaları zorlar

Dünyadaki bankaların yarısından çoğunun küresel bir ekonomik daralma ya da ekonomik kriz karşısında ayakta kalamayacağı ifade edildi. Uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey&Co'nun hazırladığı küresel bankacılık raporuna göre, 2007'deki küresel finansal krizin ardından, bankacılık sektörü mevcut ekonomik döngünün de sonuna yaklaştı.

Raporda, bankaların yüzde 60'ından fazlasının sermaye faaliyetlerini karşılayamadıklarını ve üçte birinden fazlasının da kırılgan bir yapıda ve risklere açık oldukları belirtildi. Raporda küresel çapta bankaların yüzde 36'sının son 3 yıldaki maddi öz kaynak kârlılık oranlarının ortalama olarak yüzde 1.6 ile maliyetlerin çok altında bir gelir elde ettiklerine işaret edildi.

FINTECH RAKİP OLDU

Her yıl geleneksel olarak yayınlanan raporda bankaların geleneksel ürünlerine ilginin giderek azaldığı tespiti yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Sektör liderleri, inovasyon yatırımları ve şirket satın alma ve birleşme stratejileri ile finansal teknolojiler alanında kendilerini geliştirebilir ve müşterilerine yenilikçi ürünler sunarak mevcut konumlarını daha da güçlendirebilirler. Geçmiş ekonomik döngüler incelendiğinde, benzer kritik dönemlerin sonunda lider bankaların yüzde 43'ünün ayakta kalamadığı görülüyor. Dolayısıyla bu yatırımlar yeni ekonomik döngüde bu bankaların liderliklerini koruyabilmelerinde belirleyici rol oynayacak.”
Teknoloji ve fintech şirketlerinin güçlü yatırımlarla bankacılık sektöründen ciddi pay almaya odaklandığına işaret edilen çalışmada küresel bankacılık sektörünün 2018'de kredi gelirlerinde yüzde 4 büyüme ile son 5 yılın en düşük seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

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Son güncelleme: 01:43 14.02.2020
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