Ekonomik güven endeksi haziranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi corona virüsü endişeleriyle nisanda keskin gerileyerek 51.3 değerini aldı ve endeks tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Mayıs ayında ise yüzde 19.1 artışla 61.7’ye yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre haziran ayında yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 22,2 oranında artarak 89,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8,5 oranında artarak 55,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,3 oranında artarak 86,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldı.

100’ÜN ALTI KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERİYOR

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağlaması nedeniyle öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.