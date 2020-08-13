Ekonomistlerden ‘dolarla işimiz var’ açıklamaları

Otomobil alacak olanın gözü dolarda, elektrik faturası ödeyecek olanın gözü dolarda, kışın evlerimiz kontratları dolarla yapılan doğalgaz ile ısınıyor, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi yap işlet devret projelerinin ücretini dolar bazında ödüyoruz, dolar yükseldikçe TL değer kaybediyor vatandaş parasını nasıl koruyacağını şaşırıyor.

Türkiye her yıl milyarlarca dolar cari açık veriyor. Avrupa'ya tatile gitmek isteyen, çocuğunu yurt dışında okutma hayali kuran herkes döviz kurlarına dikkatle bakıyor.

Türkiye'deki tasarrufların yarısı dövizde, sadece Kurban Bayramı'ndan sonraki üç iş gününde döviz hesaplarında 6,4 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti. Bankalardaki yabancı para mevduatı 244 milyar doları aştı.

Türkiye ekonomisi öyle dövize bağımlı durumda ki dolardaki hareketten dolayı mazota gelecek 10 kuruşluk zam bile tarladaki domates fiyatını etkiliyor. Hal böyle olunca yıl başından bu yana Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 15 değer kaybetmesi vatandaşın gündemi oldu.

ALBAYRAK: DOLARLA MI MAAŞ ALIYORSUNUZ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise döviz kuruna bakarak ekonomiyi değerlendirmenin doğru olmadığını söylüyor. Dün akşam CNN Türk yayınına katılan Bakan Albayrak, kurdaki dalgalanmalarla ilgili, ‘Bu fırtına bizi etkiliyor mu? Dolar yükselince telaşlanıyorum; endişelenmeli miyiz?' sorusuna “Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir işiniz var mı?” yanıtını vermişti.

Albayrak Türkiye ekonomisinde bir dönüşüm olduğunu ve dolarda dalgalanmaların yaşanabileceğini şu sözler ile ifade etti: İki sene önce de bu düzeydeydi. Hatırlıyor musunuz 2018'de bu seviyelerdeydi dolar aya çıkacak deniliyordu falan. Düştü. Sonra bir çıktı tekrar, sonra bir daha indi…

DEMİRTAŞ: DOLARLA İŞİMİZ VAR…

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş ise Albayrak'ın döviz kuru üzerine sarf ettiği sözlere itiraz ediyor. Demirtaş dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada 19 madde ile Türkiye'nin dolara olan bağımlılığını anlattı:



‘ÖYLEYSE 60 MİLYAR DOLARI NEDEN ÇARÇUR ETTİNİZ?’

Ekonomist Uğur Gürses ise Berat Albayrak’ın döviz kuru seviyesinin o kadar da önemli olmadığına ilişkin yaptığı açıklamaya kuru frenlemek için harcanan milyarlarca doları anımsatarak, “Öyleyse 60 milyar doları neden çarçur edip erittiniz?” diyerek tepki gösterdi.

Gürses, “TL’ye kontrollü değer kaybettiriyoruz’ denmeye başlanmış… Yine soralım; bunun için 60 milyar dolar ezilir mi?” açıklamasında bulunurken ekonomi yönetiminin gerçeklerden koptuğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

DIŞ BORÇ: 430 MİLYAR DOLAR

Prof Veysel Ulusoy ise Türkiye’nin dış borcunun 430 milyar dolar olduğunu anımsatarak kur seviyesinin oldukça önemli olduğunu söyledi.



Yeditepe Üniversitesi'nden Dr. Caner Özdurak Türkiye’nin petrolü dolar cinsinden aldığını ima ederek şu açıklamaya yaptı:

