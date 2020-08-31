Ekonomistlerden Hazine ve Maliye’nin ABD büyümesi hesabına itiraz

Hazine ve Maliye Bakanlığı farklı ülkelerin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını göstermek adına bir tablo hazırladı. Hazırlanan tabloda ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,7 küçülmüş gösterildi. Türkiye’nin dünyanın en az küçülen ülkelerinden biri olduğuna vurgu yapılan tabloda, ABD’nin bir önceki çeyreğe göre kıyaslanan büyüme verisi yerine bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış büyüme verisine yer verilmesi iktisatçıların dikkatini çekti.

YILLIKLANDIRILMIŞ BÜYÜME NE DEMEK?

‘Yıllıklandırılmış büyüme’ ekonomik aktivitede son çeyrekte görülen değişimin 1 yıl boyunca aynı şekilde devamı durumunda ortaya çıkacak tablo olarak ifade ediliyor. Yani ABD büyümesinin hesabının içinde iktisadi tahminler de var. Oysa ki Türkiye’nin büyüme rakamı somut bir şekilde bir önceki yılın verisi ile kıyaslama sonucu ortaya çıkıyor.

Merkez Bankası’nin eski Baş Ekonomisti Hakan Kara Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Hazine’nin tablosunda Türkiye’nin de aynı metodoloji ile hesaplanması durumunda küçülmenin yüzde 40’a yakın olacağını söyledi. Kara, “Yüzde 9.9 küçülme verisi önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim oranını gösteriyor. Yüzde 32 daralma gösterdiği ifade edilen ABD verisi ise önceki çeyreğe göre değişimin yllıklandırılmış hali. ABD gibi hesaplasaydık ikinci çeyrekte bizdeki daralma yüzde 40'a yakın olacaktı” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞLEVENT: EKİBİ BAKANI ZOR DURUMDA BIRAKTI

Sozcu.com.tr’ye konuşan Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Profesör Cem Başlevent, “Ekibi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı zor durumda bıraktı. ABD verisiyle ilgili problemin gözünden kaçmış olası doğal ve anlaşılabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Başlevent sözlerine şöyle son verdi: İkinci çeyreği kurtarma çabasının gerek makroekonomik dengeler, gerekse Covid19 salgınının ülke çapında yayılımı bakımından yarattığı sorunların önümüzdeki dönemlerde ekonomiye olumsuz etki yapması da muhtemel.

KUBİLAY: AMAÇ PROPAGANDA

Dr. Murat Kubilay ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD’de büyüme verilerinin yıllıklandırılmış olarak açıklandığını ifade ederken, “ABD’de büyüme verileri yıllıklandırılmış açıklanıyor. Türkiye usulü hesaplandığında ABD’nin %9,1 küçüldüğünü görüyoruz. Bu temel bilgiyi hem bakan hem danışmanları hem de bakanlık uzmanları biliyordur. Ancak biz buraya böyle koyalım; amaç bilgi vermek değil, propaganda demişler” değerlendirmesinde bulundu.