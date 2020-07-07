Ekonomiye devlet müdahalesine karşı çıkan liberal enstitü, devletten 1 milyon dolarlık destek alacak

Corona virüsü salgını küresel ekonomiye büyük bir darbe vururken, hükümetler salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere eşi görülmedik büyüklüklerde mali ve parasal teşvik adımları attı.

Bu teşviklerden yararlanan kurumlardan biri de, “bırakınız yapsınlar” ifadesinde somutlanan liberal kapitalizmi savunan ABD’deki Ayn Rand Enstitüsü oldu.

Reuters’ın aktardığına göre enstitü, Maaş Koruma Programı (PPP) kapsamında 1 milyon dolara kadar destek alma hakkı kazandı. Enstitünün bu destek sayesinde 35 kişiyi istihdam etmeye devam edeceği belirtildi.

REUTERS RAND’IN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Reuters, Ayn Rand’ın 1962 tarihli bir makalesinde Fransız iş insanlarını kastederek yazdığı “Hükümet yardımının en az hükümet baskısı kadar felaket olduğunu, bir hükümetin ulusal refaha ancak ellerini ekonomiden uzak tutarak yardım edebileceğini biliyorlardı” ifadeleri hatırlatarak durumun tuhaflığına dikkat çekti.

ABD’de corona virüsü salgını nedeniyle Kongre 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamıştı. Şirketlere düşük faizli kredi ve hibe desteği verilirken, ABD Merkez Bankası (Fed) de faizleri sıfıra çekip tahvil ve hisse senedi alarak para musluklarını açmıştı.