Ekonomiyi açan Teksas’ta rekor yeni vaka

Ekonomiyi yeniden açan ABD'nin Teksas eyaletinde, yeni vaka sayıları endişe yaratıyor. Business Insider'da yer alan habere göre eyalet geçen hafta günde ortalama 1.227 vaka bildirmişti.

Cumartesi günü ise yapılan testlerin 1.801'i pozitif çıktı. Bu, corona virüsü salgını başladığından beri eyalette görülen en yüksek rakam oldu.

YENİ BİR SALGIN BAŞLAMIŞ OLABİLİR

Vakaların 700'den fazlası, et paketleme tesislerinin olduğu Amarillo bölgesinde. Uzmanlar, Teksas'ta yeni bir salgın başlamış olabileceğini söyledi.

Sadece yeni vaka sayısında yükselme yok. Üç günde 147 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu da eyalette en yüksek ölüm sayısına ulaşılan üç günlük periyot oldu.

VALİ ABBOTT: BUNU BEKLİYORDUK!

Teksas Valisi Greg Abbott ise böyle düşünmüyor. Abbott, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sayıların yüksek çıkması normal. Çünkü virüs açısından en riskli yerler olan et paketleme tesisleri, huzurevleri ve hapishanelerdeki test sayımızı artırdık” ifadelerini kullandı.

Vali Abbott, böyle olacağını tahmin ettiği için özel ekipler kurduğunu söyledi. Greg Abbott, “Bu riskli alanlarda hemen malzeme ve kaynak temin edip, pozitif çıkan kişileri karantinaya alacağız. Salgının yayılmasının önüne geçeceğiz. Amarillo'da uyguladığımız strateji bu” diye konuştu.

SPOR SALONLARI DA BAŞLIYOR

Teksas'ta mayıs ayının başında restoranlar, alışveriş merkezleri, sinemalar ve perakende mağazaları dörtte bir kapasiteyle açılmıştı. 8 Mayıs'ta ise kuaför ve berberler faaliyete geçti.

Yeni vaka ve ölüm sayısındaki artışa rağmen Teksas'ta bugün de yüzde 25 kapasiteyle spor salonları, ofisleri ve hayati ihtiyaç malzemesi dışında ürünler üreten fabrikalar yeniden açılacak.

Eyalette toplam corona virüsü vakası 46 bin 999, ölüm sayısı ise 1.305. Ayrıca 1.791 kişi de virüs nedeniyle hastanelerde tedavi altında.