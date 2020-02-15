Ekonomiyi sırtlayacak araçlar satılmıyor

Altyapı, sanayi, lojistik ve inşaat gibi alanlar ile doğrudan bağlantılı olan ağır ticari araç satışlarında son 5 yıldır yaşanan gerileme 2019 yılında da devam etti. Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre geçen yıl kamyon satışları 2018 yılına göre yüzde 31 gerileyerek 4 bin 987 adede indi. Çekici (TIR) satışları da 2019'da yüzde 43 azalışla 3 bin 521 oldu. Treyler (römork) satışları ise yüzde 33 düşerek 2 bin 256 adede geriledi. TAİD verilerine göre 2015-2019 arasındaki dönemde sadece 2017 yılındaki kamyon satışlarında bir yükseliş olduğu, çekici ve treyler satışlarında ise her yıl kayıp yaşandığı görüldü. 2015 yılında satışlar kamyonda 18 bin 837, çekicide 18 bin 831 ve treylerde 9 bin 291 adet olarak gerçekleşmişti. Böylece son 5 yılda kamyondaki kayıp yüzde 73, çekicide yüzde 81 ve treylerde ise yüzde 76'yı buldu.

AVRUPA'DA ARTIŞ VAR

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği'nin (AB) ülkelerinde ticari araç satışları 2019'da yüzde 2.5 arttı. Artışta, AB'nin lokomotif ülkeleri etkin rol oynadı. Almanya'da ticari araç satışları yüzde 6.1, Fransa'da yüzde 4.3 ve İngiltere'de yüzde 3 arttı.