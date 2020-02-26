Elazığ’da 4 bin esnaf kredi başvurusunda bulundu

Deprem nedeniyle hasarlı iş yerlerini boşaltmak zorunda kalan esnaf yeniden ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için kredi başvurusunda bulundu. 16 bin esnafın bulunduğu kentte 4 bin esnafın 50 bin liralık faizsiz krediden faydalanmak için başvuruda bulundu.

İŞLERİ BOZULAN ESNAF YER ARAYIŞINDA

Kredi talebinin 3 Şubat'ta başladığını belirten Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz, şu ifadeleri kullandı:

* 4 bin esnafımız bu krediye müracaat etti. İlçelerimizle beraber şehrimizde toplam 16 bin küçük esnaf var. İlk günlerde çok yoğun bir şekilde esnaflarımızdan kredi talebi vardı.

* Zaman ilerledikçe esnaflarımızın kredi başvuruları asgariye indi. Tahminen kredi talebi başvuruları bir buçuk iki ay daha devam eder, Nisan sonunda ise biter diye düşünüyorum.

* Şu an Elazığ'daki esnafları durumuna baktığımız zaman özellikle Mustafapaşa, Rüstempaşa, Sürsürü ve Abdullahpaşa mahallesinde bulunan esnafların diğer bölgedeki esnaflara göre durumu daha kötü.

* Örneğin Abdullahpaşa Mahallesi’nde kahvesi bulunan bir esnafımızın kahvesi yıkılınca bir daha öyle bir ortamı ve yüksek bir müşteri sayısını bulması zor olur. Aynı şekilde bakkallar ve buna benzer farklı sektörde bulunan esnaflar tekrardan işlerine devam etmek için yer arıyorlar.

* Devletimiz esnafımızın biraz nefes alması için hem kredi bazında hem de vatandaşlarımızın erzak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm kesesini Elazığ'a açmıştır.

İCRALIK OLAN ESNAF KREDİ ALAMAYACAK

50 bin TL'lik kredi talebinde bulunan ancak icra takibi olan kişilerin krediden yararlanamayacaklarını ifade eden Kurnaz, açıklamalarına şöyle devam etti:

* Siz icralık olacaksınız bir de gelip bu faizsiz krediden faydalanacaksın öyle bir şey olabilir mi? Devlet o zaman her vergi levhasını alan esnafa bankadan 50 bin lira al git bu mümkün olur mu?

* Zaten o kişi borcunu ödemeyerek bir güvensizlik oluşturmuş kaldı ki o krediyi alması durumunda yine takibe gidecek.

* Devlet vatandaşın yaralarını sarmak adına faizsiz kredi açtı ama burada da kredi talebinde bulunan vatandaşın düşünmesi lazım; ben bu parayı alacağım ama sonrasında nasıl ödeyeceğim diye kendisine sorması lazım. Kredi alımlarının belli kuralları vardır bu kurallara uyan herkese bu kredi verilir.

ESNAF ÇAREYİ KREDİDE ARIYOR

50 bin TL'lik kredinin mağdur olan esnafa iyi geleceğini belirten esnaf Erol Karataş, şu ifadeleri kullandı:

* Kredi talebinde bulunmak için geldik dosyalarımızı hazırladık işimiz sağlam olsun diye tapumuzu dahi getirdik. Birçok dosya istiyorlar bu dosyaları toplamak için koşturmak bizi biraz sıkıntıya soktu.

* Bu kredi esnafa çok iyi geleceğini düşünüyorum çünkü şu zor zamanda böyle bir para esnaf olarak biraz da olsa elimizi dardan kurtarır. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz da kredi talebimiz kabul edilir.

“SİCİLİ BOZUK ESNAFA KREDİ YOK”

Kredi talebi geçmiş borcundan dolayı reddedilen esnaf Sertaç Şeker ise, şöyle konuştu:

* Kredi talebim kabul edilmedi. Geçmiş dönemdeki borcumu ödeyemediğim için yapılandırmıştım. 9 bin lira için banka sicilimi bozmuş.

* Bu kredi esnafa bir can suyu olur ancak bana verilmediği için üzgünüm çünkü dükkanımda iş yok sabah açıyorum akşam siftahsız kapatıyorum 2 tane çocuk okutuyorum mağdur durumdayım. Devlet bankası olmasına rağmen bizim sicilimizi bozmuş.