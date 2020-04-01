Elektrik, doğalgaz ve su faturalarını azaltma yöntemleri

Türkiye’de corona virüsü salgınından dolayı milyonlarca vatandaş evlerinden çıkmıyor. Evde kalan vatandaşların elektrik, doğalgaz ve su tüketimleri de artıyor. Uzmanlar alınacak önlemlerle faturaları düşürmenin mümkün olacağını belirtiyor. Türkiye’de corona önlemleri kapsamında vatandaşların borçlarından dolayı elektrik ve doğalgazlarının kesilmeyeceği açıklanırken, 3 ay boyunca zam yapılmayacağı belirtilmişti. İşte tasarruf etmenin yolları…

Kemal ATLAN / Eskişehir

ESKİŞEHİR

Eskişehir Elektrik Mühendisleri Oda Başkanı Ender Kelleci, vatandaşların evlerinden çıkmaması nedeniyle, artan elektrik tüketimine bağlı olarak önümüzdeki günlerde bir elektrik sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi.

Kelleci, corona virüsü nedeniyle vatandaşların evde daha fazla süre geçirmelerine bağlı elektrik tüketimlerinde artış olacağını ve vatandaşların yüklü elektrik faturalarıyla karşılaşmamaları için alacakları ufak önlemlerle tasarruf yapabileceklerini söyledi. Vatandaşların tasarruf için yapmaları gerekenleri sıralayan Kelleci şunları söyledi:

LAMBALARA DİKKAT!

* Odadan ayrılırken lambaları kapatın. Aile bireylerinin odadan ayrılırken lambaları kapatmalarını hatırlatacak notlar konması faydalı olacaktır. Bina aydınlatması için sensörlü sistemleri tercih edin.

* Buzdolabının kapağını açık tutarak ne alacağınızı buzdolabının önünde düşünmeyin. Açmadan önce ne alacağınızı düşünün, daha sonra ihtiyacınız olanı alıp kapağını tekrar kapatın.

* Kullandığınız sıradan ampulleri, kompakt floresanlar (tasarruflu ampul) ile değiştirin.

* Ders çalışırken veya kitap okurken tüm ışıkları açmak yerine küçük bir lamba kullanın.

* Buz dolaplarında aşırı buzlanma enerji kaybına yol açar, buz dolaplarını buzlanmaya karşı düzenli olarak temizlemeliyiz.

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ÇAMAŞIRLARI ASARAK KURUTUN

* Çamaşır makinelerinde yıkama kapasitesi ailemize uygun olanı tercih etmeliyiz. Küçük aileler için büyük kapasiteli makineler gereksizdir, fazla su ve enerji harcar.

* Kurutma makinesi yerine, çamaşırları asarak kurutma yapabiliriz.

* Bulaşık makineleri elde yıkamaya oranla daha az su ve elektrik tüketimi sağlar.

* Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam dolmadan çalıştırmamalıyız.

* Bulaşıkların yıkanması için 60 derece sıcaklık istenir ancak 50 derecede de bulaşıkların yıkanması mümkündür. Bu sayede yüzde 10 daha az enerji tüketmiş oluruz.

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KULLANILMAYAN CİHAZLARIN FİŞİNİ ÇEKİN

* Televizyon, vcd, uydu veya müzik seti gibi cihazlar kullanılmadığı zamanlar fişten çekilmelidir. Cihazlar kumandadan kapatılması halinde, “Stand-by” konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Harcanan bu enerji yaklaşık olarak cihazın kendi enerjisinin yüzde 5’i kadardır.

* Geceleri TV karşısında uyumayı seviyorsak mutlaka otomatik kapama programlarını kullanmalıyız.

* Cihaz alırken ‘enerji verimli' ürünleri tercih edin. Bu cihazlar çok daha az enerji ile çok daha fazla iş yapar.

* Yaz aylarında odanızın perdesini veya güneşliğini kapalı tutun, böylece odanız daha serin kalacaktır.

* Kış aylarında perdelerinizi kapalı tutun. Gündüzleri, güneş ışığını doğrudan alan perdeleri açık tutun. Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun perdeler kullanmayın, radyatörleri mobilyaların arkasına saklamayın.

GÜN IŞIĞINDAN FAYDALANIN

* Gün ışığından mümkün olduğunca faydalanın. Odaları doğal aydınlık avantajını daha iyi kullanacak şekilde düzenleyin.

* Daha fazla ışığa ihtiyaç duyulan bölümlerde çok sayıda düşük güçlü lamba yerine daha yüksek güçlü tek bir lamba kullanın.

* Küvette uzun süren banyolar yapmak yerine kısa duşlar alın.

* Kullanılmayan odaları da düşük ısıda tutun. Soğumuş odaları tekrar ısıtmak, bu odaları sürekli olarak düşük bir ısıda tutmaktan daha fazla enerji harcamasına neden olur.

Müslüm EVCİ / Konya

KONYA

Konya Tüketiciler Birliği Başkanı Mustafa Dinç de konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Elektrik tasarrufu hakkında uyarılarda bulunan Dinç, “ Vatandaşlarımız evde kaldıkları süre boyunca cep telefonu, bilgisayar, tablet ve televizyon kullanıyor. Eve geçirilen süre boyunca birçok elektronik alet kullanılıyor. Bu da elektrik faturalarına yansıyor. Elbet yeri geldiğin de elektronik aletler kullanılır ama bu süreçte elimizden geldiği kadar elektronik alet kullanımını azaltalım. Çocuğumuz var ise onunla ilgilenelim, kitap okuyalım, el becerisini geliştirecek bir şeylerle uğraşalım” şeklinde konuştu.

Uğur ENÇ / Kocaeli

TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal herkesin evinde kendi tedbirini alabileceğin söyleyerek Sözcü'ye açıklamalarda bulundu. Koçal, basit birkaç önlem ile bilinçli bir tüketici olabilir faturalarımızın yükselmesini engelleyebiliriz. Elektrik, su ve doğalgaz kullanımında hepimizin basitçe yapabileceği uygulamalar var” dedi.

TAVAN LAMBALARINDA TEK AMPUL

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını azaltmak için alınması gereken tedbirleri sıralayan Koçal, “Elektrikten tasarruf edebilmek için; ev içinde kullanılmayan alanların ışıkları söndürülmeli, oturduğumuz odaların dışında kalan odalarda yapılacak işler gündüz yapılmalı, enerji tasarruflu ampuller kullanılmalı, özellikle odalarda bulunan avize, tavan lambalarında yanan ampul sayısı teke düşürülmeli, bulunulan mekanda herhangi bir iş yapılmıyor ise tavan aydınlatma armatürü kullanma yerine kısmi aydınlatma yapılmalı.

Televizyon, bilgisayar gibi pek çok elektronik cihazları kapattığımızda fişleri de prizden çekilmeli, kullanılmayan elektronik cihazlar prizde takılı kalmamalı. Telefon cihazları yatarken şarja takılmamalı, gündüz takılmalı şarj dolunca fiş prizden çekilmeli” ifadelerini kullandı.

ÇAMAŞIR, BULAŞIK, ÜTÜ

Elektrik tasarrufu için pek çok önlem olduğunu ifade eden Koçal açıklamasına şöyle devam etti:

“Bulaşık makinası tamamen dolmadan, çamaşır makinası ise çamaşır kapasitesi tamamlanana kadar çalıştırılmamalı. Ütü bitmeden, ütünün fişi beş dakika önceden fişten çekilmeli, ütüler biriktirilerek toplu yapılmalı. Çünkü ütü ısınana kadar yüksek enerji sarf eder.

Geç saate kadar oturulmamalı, erken yatıp erken kalkmalı, buzdolabı kapağı sık sık açılmamalı açılınca kısa sürede kapatılmalı, buzdolabı radyatör, ocak gibi ısı üreten cihazlardan uzak yerde bulunmalı. Yemekler buzdolabına mutlaka soğuk koyulmalı. Çamaşırlar kurutma makinasında kurutulmamalı, asılarak kurutulması sağlanmalı. Çay, kahve ve yemek ihtiyaç kadar ısıtılmalı.”

HİJYEN İLE ARTAN SU KULLANIMI

Hijyen konusunun sürekli gündemde olduğu bu günlerde su tasarrufunun önemine de dikkat çeken Koçal, “Su tasarrufu için ise duş süresi kısa tutulmalı, küvet doldurarak banyo yerine fıskiye ile banyo yapılmalı. Bu aynı zamanda doğalgaz tasarrufu da sağlayacaktır.

Diş fırçalarken musluk kapalı tutulmalı fırçalama bitince açılmalı, tıraş olurken, su çeşme açık şekilde kullanılmamalı mutlaka su tası kullanılmalı, el sabunlamada, su kısık açılmalı. Sebze ve meyveler açık su altında yıkanmamalı, su dolu bir kapta yıkanmalı. Bulaşıklar var ise bulaşık makinasında yıkanmalı” ifadeleriyle su tasarrufunun nasıl yapılacağını anlattı.

DOĞALGAZA DİKKAT

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği bugünlerde yağışlı havalar nedeniyle artan doğalgaz kullanımına da dikkat etmek gerekiyor. Koçal doğalgaz tasarrufu için şunları öneriyor;

“Doğalgaz tasarrufu için de uymamız gereken bazı kurallar var. Evde kullanılmayan odalarda bulunan radyatörler pasif konuma getirilmeli, radyatörlerin üzeri açık olmalı önünde eşya olmamalı, radyatörlerin tüm yüzeyleri aynı sıcaklığı vermeli.

Perdeler yalnızca süs için kullanılmamalı, uzun ve kalın perdeler akşam olduğunda pencere önünde kullanılmalı. Radyatörlerin havasının alınıp alınmadığının kontrolü yapılmalı. Her sene en az bir kere havası alınmalı. Radyatörler üzerine kurutulmak üzere kıyafet konulmamalı.”

TENCERENİN KAPAĞINI KAPATMAK GEREK

TÜDEF Genel Başkanı olarak 4 ay faturaların faizsiz olarak ötelenmesi gerektiğini ifade eden Koçal açıklamalarını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Kombi kısık ayarda kullanılmalı. Yemek pişirirken tencere kapağının sık sık açılmaması gerekir, kapak açıldıkça buhar kaybına neden olduğundan yemek geç pişer bu da doğalgazın fazla yanmasına neden olur. Fırın çalışırken kapağı sık sık açılmamalı. Peteklerin arkasında ısı yalıtım levhası olmalı. Biz bilinçli tüketiciler bu tedbirleri alırken, fatura tutarlarımızın faizsiz dört ay ötelenmesi, dört ay sonra toplam tutarın on iki eşit taksitte ödenecek olan faturalarımıza yansıtılmasını, ayrıca elektrik, doğal gaz ve su ile diğer temel gıda maddelerinden alınan Katma Değer Vergilerinin sıfırlanmasını talep ediyoruz.”

Halil ATAŞ / Bursa

BURSA

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, “Özellikle işini kaybeden tüketicilerimizin desteklenmesi adına devletin bir sorumluluğunun olduğunu belirtmek istiyorum. Tüketicinin elektrik, su, ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarını devletin karşılamasını istiyoruz” dedi.