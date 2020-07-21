Elektrikli Scooter kiralama girişimi Martı’ya 25 milyon dolarlık yatırım

Elektrikli Scooter kiralama girişimi Martı, 25 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu. Yatırımın kimler tarafından yapıldığıyla ilgili herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı.

Martı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Endonezya'nın Gojek'i, Çin'in Didi'si gibi Türkiye'nin teknoloji devi: Martı olmak en büyük hedefimiz. Ülkemizde mobilite sektörünü kalkındırmak, vatandaşlarımıza konforlu ve çevreye duyarlı çözümler sunmak, yurtdışına örnek olmak ve önümüzdeki 3 yıla kadar milyarlarca dolar değer yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

*Bu noktada bize destek olan tüm büyükşehirlerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Global teknoloji dünyasında ülkemizi onurla temsil ettiğimiz bu yolda, 1000'e yakın çalışanımız ile bizi pandemiye rağmen yalnız bırakmayan 3 milyon kullanıcımıza hep en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.

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