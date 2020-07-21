Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elektrikli Scooter kiralama girişimi Martı’ya 25 milyon dolarlık yatırım

Ulaştırma Bakanlığı'nın düzenleme getirmeyi planladığı elektrikli Scooter kiralama girişimi Martı, 25 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu.

20:58 -
Haberler Ekonomi
Elektrikli Scooter kiralama girişimi Martı’ya 25 milyon dolarlık yatırım

Elektrikli Scooter kiralama girişimi Martı, 25 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu. Yatırımın kimler tarafından yapıldığıyla ilgili herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı.

Martı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Endonezya'nın Gojek'i, Çin'in Didi'si gibi Türkiye'nin teknoloji devi: Martı olmak en büyük hedefimiz. Ülkemizde mobilite sektörünü kalkındırmak, vatandaşlarımıza konforlu ve çevreye duyarlı çözümler sunmak, yurtdışına örnek olmak ve önümüzdeki 3 yıla kadar milyarlarca dolar değer yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

*Bu noktada bize destek olan tüm büyükşehirlerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Global teknoloji dünyasında ülkemizi onurla temsil ettiğimiz bu yolda, 1000'e yakın çalışanımız ile bizi pandemiye rağmen yalnız bırakmayan 3 milyon kullanıcımıza hep en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.

İLGİLİ HABERİBB'den e-scooter düzenlemesiİBB'den e-scooter düzenlemesi İLGİLİ HABERElektrikli scooter'lara yasal düzenleme bekleniyorElektrikli scooter'lara yasal düzenleme bekleniyor
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more