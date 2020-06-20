Elektrikte rant kapısı kaldırılmalı

Resmi Gazete'de dün yayımlanan iletim, toptan satış, dağıtım, bağlantı, perakende satış, piyasa işletim ve son kaynak tedarik tarifelerine ilişkin usul ve esasları kapsayan yönetmeliğin amacı, “elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi” şeklinde tanımlandı.

Bu yönetmelik ile en son 2015 yılında yürürlüğe giren uygulamalar devre dışı kalacak. 2015'te başlatılan uygulama ile şirketlerin reklam, ağırlama, sosyal sorumluluk, danışmanlık, konferans, mahkeme masrafları gibi kalemler faturalara yüklenmişti.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) o dönem bu karara sert tepki göstermiş ve konuyu yargıya taşımıştı. EMO'nun açıklamasında, “Söz konusu giderler eklenmeden belirlenen kontrol edilemeyen işletme giderleri hariç düzenlemeye esas işletme giderinin yüzde 7 artırılması öngörüldü.

Düzenlemeye esas işletme giderlerinde artırma öngörülen bu gider kalemleri dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli harcamalar değildir. Ne kadar gerçekleşeceği belli olmayan bir kısım harcamaların yüzde 7 artırılarak tarifeye yansıtılması hukuka aykırıdır” denildi.

FATURA BÜYÜYOR

SÖZCÜ'ye konuşan enerji sektörü uzmanları, yeni yönetmelik için çıkarılacak tebliğlerde, bunun gibi şirketlere rant yaratan uygulamaların kaldırılmasının önemli olduğunu belirttiler. Bu tip yönetmeliklerin şirketleri kolladığını ve vatandaşın elektrik faturasını artırdığını ifade eden uzmanlar, geçim sıkıntısı çeken vatandaşların fatura yükünün azaltılması gerektiğini aktardılar.

KAMU ZARARA UĞRUYOR

Uzmanlara göre EPDK'nın mevcut yönetmeliğinde dağıtım kuruluşlarını satın alan şirketlere ek gelir kapısı sağlanırken, tüketiciler ve kamu zarara uğratılıyor. Elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi ile birlikte şirketlerin mali sıkıntı yaşadıkları biliniyor.

Hem tüketimin istenilen seviyede gerçekleşmemesi hem de döviz kurlarının yukarı yönlü hareketi şirketleri zor durumda bırakıyor. EPDK'nın yönetmeliklerle bu şirketlere dolaylı destek verdiği ifade ediliyor.