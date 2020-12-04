Elvan ve Gül MÜSİAD ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘reform ajandası’ kapsamında iş dünyasının görüşlerini aldığı toplantılara bugün MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) ile devam etti.

İlgili toplantılar daha önce de TÜSİAD ve TOBB ile gerçekleştirilmişti.

Toplantı sonrası MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan “Bu yapısal reform hareketini MÜSİAD olarak desteklediğimizin altını çiziyorum. Tüm imkân ve projelerimiz ile bu reform hareketinin destekçisi olacağımızı da beyan ediyorum” dedi.

MÜSİAD görüşmede büyüme bileşenlerinin nasıl şekillenmesi gerektiği, sabit sermaye yatırımlarının nasıl artırılması gerektiği, yabancı yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmesini sağlayacak ekonomik ve hukuki çerçevenin yeniden ortaya konması gibi hususları dile getirdi.

REZERV GÜNDEMİ

Öte yandan MÜSİAD rezervlerin yeniden istenilen düzeye gelmesi adına sıcak para girişi yanında doğrudan yatırımların desteklenmesi gerektiğini de belirtti.

Öneriler arasında gıda sektörüne yönelik katma değer üreten büyük teknoloji yatırımlarının, yatırım taahhütlü avans kredisi kapsamına alınması da yer alırken açıklamada enflasyonun düşmesinin önemine de dikkat çekildi.

Elvan ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada “İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz” dedi. (REUTERS)

