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Bakan Elvan: Büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme sürecinin enflasyonla mücadeleyle çelişmeyeceğini belirterek, "Bu yıl büyümenin %0,3 olmasını bekliyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:58, 17/11/2020
Haberler Ekonomi
Bakan Elvan: Büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz

Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme sürecinin enflasyonla mücadeleyle çelişmeyeceğini ifade etti.

Bakan Elvan, “Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi. Salgın kaynaklı dış talepteki daralma, kapıların kapatılması gibi önlemler neticesinde ihracat ve turizm gelirleri olumsuz etkilendi. Bu gelişmeler neticesinde yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 9,9 oranında daraldı.

İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz. Bu yıl büyümenin %0,3 olmasını bekliyoruz. 2020 yılında  işsizlik oranının yüzde 13,8 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. ” dedi.

Yatırım ortamının gelişmesi için reformlar yapacaklarını belirten Elvan, “Refah artıracak tedbirleri hayata geçireceğiz.Hazine garantili kredilerden üstlenim oranı yüzde 3.1’e geriledi. İstikrarlı politikalarla ülke risk primini azaltacağız.” açıklamasında bulundu.

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Yayınlanma Tarihi:10:48,
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