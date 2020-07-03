Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi için bekleyiş sürüyor. Kurban Bayramı’nda emekli ikramiyelerini alamk için sabırsızlanan emekli vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyelerinin geçtiğimiz bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinede yatması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz resmi olarak duyurulmayan emekli ikramiyeleri için tarihin Temmuz ayında olması bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR? NASIL ALINIR?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.