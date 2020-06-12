Emekli corona virüsü tazminatı istiyor

Corona virüsü salgını nedeniyle yoksulluğu daha da artan kesimler arasında yer alan emeklilerden ‘corona virüsü tazminatı' talebi geldi. Emekli dernekleri ve emekli sendikaları, emeklilere pandemi sürecinde her ay bin lira ile 2 bin lira arasında virüs tazminatı ödenmesini istedi.

Emeklinin içinde bulunduğu sorunları SÖZCÜ'ye anlatan DİSK Emekli Sen Başkanı Cengiz Yavuz, virüsün başladığı günden bu yana en büyük sıkıntıyı yaşayan kesimlerden birinin de emekliler olduğunu, hem sağlık hem de ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Virüs döneminde en düşük emekli aylığının bin 500 liraya yükseltildiğini, ancak hem açlık hem de yoksulluk sınırının çok altında kalan bu parayla geçinilemediğini belirten Yavuz, “Virüsün yol açtığı sıkıntıların aşılması için virüs tamamen sona erene kadar her emekli hanesine aylık 2 bin lira para ödenmesini istiyoruz.

Ayrıca, virüs dönemi boyunca elektrik, su ve doğalgazın emekliye ücretsiz verilmesini talep ediyoruz” dedi. Bu talepleri için haklı gerekçeleri olduğunu belirten Yavuz, “Mevcut emekli aylıklarıyla ev geçindirmeye imkan yok.

Yaklaşık 6-7 milyon emeklimiz ikinci bir işte çalışıyordu. Virüs sürecinde bu emeklilerimiz evlerinden çıkamadıkları için işsiz kaldı” dedi.

PARA YERİNE KREDİ DEDİLER

Başkan Cengiz Yavuz, hükümetin emeklilerin durumunu anlayıp destek vermek yerine, zaten zor durumdaki insanları banka kredilerine yönlendirdiğini de belirtirken, virüs döneminde gelirleri düştüğü için borçlarını ödeyemeyen çok sayıda emeklinin de önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntı içine düşeceğini söyledi.

Yavuz, gelecek ay açıklanacak emekli zammının da yüzde 5 ile yüzde 5.5 civarında göründüğünü, bu zamların gerçek hayat pahalılığı ile hiçbir alakası olmadığını da ifade etti.

En az 1000 lira olmalı

Birleşik Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Kamu Emeklileri Sendikası (Türk Emekli Sen) Başkanı Osman Özdemir, ekonomik sıkıntıya düşen emeklilere mutlaka takviye ödemesi yapılması gerektiğini söyledi.

Özdemir, “Ciddi geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerimizin virüs döneminde kısmen rahatlatılabilmesi için en az biner lira para ödenmeli. Bin 500 liraya mahkum edilen emeklilerimiz, hâlâ bin liranın altındaki paralarla geçinmeye çalışan dul ve yetimlerimiz açlık ve yoksullukla karşı karşıya bırakılmamalı” dedi.

Vicdansızlık olur para isteyemem

Türkiye Emekli Derneği Başkanı Kazım Ergün ise salgın döneminde işini kaybeden, aç kalan milyonlarca insan dururken emeklilere ilave ödeme talep etmeyi doğru bulmadıklarını söyledi.

Ergün, “Ülkem zor durumdayken, milyonlarca gencimiz boşta gezerken ben nalıncı keseri gibi kendime yontamam. Virüs nedeniyle milyonlarca insan işinden olmuş, işinden atılmış, çalıştığı mekan kapanmış.

Ben emekliler için şunu istiyorum dediğimde vicdansızlık etmiş olurum. Dinimizin emri var sen tok komşun aç yatıyorsa ümmetten değilsin. Bugün milyonlarca insan işsiz kalmış evine ekmek götüremiyor. Emekliler olarak işini kaybedeni bırakın bize para verin demek bize yakışmaz” dedi.