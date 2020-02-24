Emekli ikramiyesi 2020’de ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyeleri belli mi?

Emekli vatandaşların yılda iki kez aldığı bayram ikramiyeleri yeni yıl içinde de devam edecek. Enflasyon zamlarıyla birlikte toplamda 2 bin 232 lira ikramiye alacak olan emekliler ise ne zaman verileceğini merak ediyor. Peki, emekli ikramiyesi 2020’de ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar…

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

2020 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN?

Emekli olan vatandaşların büyük bir merakla beklediği konulardan biri de emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı ve bu ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı. Yeni yılın yaklaşmasıyla da aramalar artınca konuya ilişkin bir haber hazırladık.. Son iki yılda 4 bin TL ikramiye alan emekliler henüz net bir tarih belli olmamasına karşın, 2020 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye alabilecekler.

Emekliler için enflasyon zamlarının ardında bayram ikramiyeleri de zamlı olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.62 olarak belirlendi. Buna göre, emeklilerin ikramiyesi bin liradan bin 116 lira 20 kuruşa toplamda da 2 bin 232 liraya ulaşabilecek.