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Emekli maaşı arttı mı? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Corona virüsü salgını etkilerine karşı açıkladığı destek paketi kapsamında emekli maaşlarıyla ilgili alınan kararı duyurdu. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar? 2020 Emekli maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...

09:41 -
Haberler Ekonomi
Emekli maaşı arttı mı? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Corona virüse karşı düzenlenen toplantının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı. Açıklanan maddeler arasında emekli maaşı da yer aldı. İşte, en düşük emekli maaşı…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emekliler bayram ikramiyelerini Nisan ayının başında alabilecek.

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