Emekli maaşı evden nasıl alınır? Evde emekli maaşı yöntemi…

Evden emekli maaşı alabilmek için PTT’nin hizmeti bulunuyor. PTT’nın evden emekli maaşı ödemesine başvuru e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Haberimizdeki adımları takip ederek evde emekli maaşı nasıl alınır sorusuna cevap bulabilirsiniz…

EVDEN EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

e-Devlet'te bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları” başlığı altında, türüne göre “Emekli Banka” değişiklik sekmesinden “PTT Konutta Teslim” seçeneğini seçerek evden emekli maaşınızı alabilirsiniz.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Ramazan Bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak” dedi.