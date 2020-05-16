Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Emekli maaşı ödemeleri yatmaya başladı! SSK, Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi ne zaman yapılacak?

Her geçen gün artan enflasyon ile geçim sıkıntısı artan emekliler maaşlarının erken yatmasını sabırsızlıkla bekliyor. Resmi tatiller nedeniyle öne çekilen emekli maaş ödemesi dün itibariyle başladı. SSK'lı ve Bağ-kur'lu emeklilerin maaş yatma tarihleri farklılık gösteriyor. Peki SSK Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi ne zaman?

09:08 -
Haberler Ekonomi
Emekli maaşı ödemeleri yatmaya başladı! SSK, Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi ne zaman yapılacak?

Emekli maaşı ödemesi 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle erken yatırılmaya başlandı. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta emekli maaşlarını alabilecek. Peki SSK Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi ne zaman?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK’lılar 15-20 Mayıs Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta Emekli Aylığı Alacak

Bakan Selçuk; 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

İLGİLİ HABER4A, 4B, 4C kimleri kapsar? 4A, 4B, 4C nedir?4A, 4B, 4C kimleri kapsar? 4A, 4B, 4C nedir?
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more