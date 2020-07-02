Emekli maaşı temmuz zam oranı belli oldu mu? SSK Bağkur emekli maaşı zammı…

Emeklilerin heyecanla beklediği temmu ayı zam oranı belli oluyor. Yılda iki kez zamlı olarak maaş alan emekliler, 2020 Temmuz ayı zamlı maaş oranının ne kadar olduğunu şimdiden merak etmeye başladı. Emekli zam oranı yarın TÜİK’in yapacağı toplantı ardından belli olacak.

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 11,84 olarak açıklanan enflasyon oranları, emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 6,49 zam olarak yansımıştı. Emeli vatandaşlar, bu zamlarını ocak ayında almıştı. Temmuz emekli maaş zammı ise, yarın TUİK’in saat 10.00’da yapacağı enflasyon açıklaması ile birlikte belli olacak.

TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI KAÇ OLACAK?

TUİK’in ilk 5 ay için açıkladığı enflasyon oranına göre emeklilere yüzde 4.57 oranında zam yapılaması gerekiyor. Eğer, TUİK’in yarın açıklayacağı enflasyon oranı bu oranın üstünde olursa emekli maaş zam oranı da yükselecek.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞ ALIRIM? EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşları vatandaşların sigortalı çalıştığı süre ve bu süre zarfında ödedikleri prim miktarı gibi bazı farklı kriterlere göre belirlenmektedir. Buna göre uzun süre çalışma hayatında bulunan yüksek primler ödenen kişiler daha fazla maaş almaktadırlar.

4A (SSK) çalışanları için;

Eski adıyla SSK olan 4A grubu sigortalılar emekli maaşı hesaplaması yapabilmek için öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ linkine tıklayın.

Ardından açılan sayfada;

-T.C. kimlik numaranızı,

-SSK sicil numaranızı,

-Baba adınızı,

-Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak

-Doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra sorgulama butonuna basın ve emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayın.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için;

Bağ-Kur yani 4B çalışanları ise bu işelmi e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Bunun için https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama linkine tıklayın.

Açılan sayfada öncelikle;

“Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. E-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz. Yönlendirildiğiniz sayfada “Kurumu” kısmından esnaf ya da tarım kısmını seçin. Daha sonra “Sorgula” seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayın.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için;

Memur emeklileri ise, https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do linkine tıklayarak sorgulamayı yapabilir.

Bunun için, açılan sayfada;

-Derece,

-Kademe,

-Hizmet Yılı,

-Hizmet Ayı,

-Aylık Tarihi,

-Kıdem Yılı ve

-Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle işleminizi tamamlamış olacaksınız.