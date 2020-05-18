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Emekli maaşları ne zaman yatar? Bağkur SSK ve memur emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi emekliler maaşlarını hangi tarihte alacağını merak ediyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı sistemlerinden emekli olan vatandaşların maaşları bu ay için alınan kararla erkenden ödenmeye başlandı. Peki Mayıs ayı emekli maaş ödemesi ne zaman?

10:10 -
Haberler Ekonomi
Emekli maaşları ne zaman yatar? Bağkur SSK ve memur emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Corona virüs salgını ve resmi tatiller nedeniyle öne çekile emekli maaş ödemesi başladı. Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştı. 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK’lılar 15-20 Mayıs Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta Emekli Aylığı Alacak

Bakan Selçuk; 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

Corona emekli Mayıs ayı Ramazan tatil
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