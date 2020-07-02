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Emekli zam oranı ne zaman belli olacak? SGK ve Bağ-Kur Temmuz emekli zammı kaç para olacak?

Türkiye’de bulunan milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılan emekli zammının kaç para olacağını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki defa enflasyon oranına göre maaşlarına zam alıyor. Temmuz ayında emeklilere verilecek zam oranı, TUİK’in yarın yapacağı açıklama ile belli olacak. İşte emekli maaşı zamları hakkında son gelişmeler…

12:57 -
Haberler Ekonomi
Emekli zam oranı ne zaman belli olacak? SGK ve Bağ-Kur Temmuz emekli zammı kaç para olacak?

Türkiye'de bulunan yaklaşık 8 milyon emeklinin gözü bu haberde. Emekli vatandaşlar, bu ay zamlı olarak maaş alacak. Yılda iki kez zamlı maaş alan emekliler, açıklanan enflasyon oranı ile birlikte zamlı maaşlarını alacak. Peki, emekli maaş zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 11,84 olarak açıklanan enflasyon oranları, emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 6,49 zam olarak yansımıştı. Emeli vatandaşlar, bu zamlarını ocak ayında almıştı. Temmuz emekli maaş zammı ise, yarın TUİK'in saat 10.00'da yapacağı enflasyon açıklaması ile birlikte belli olacak.

Foto: DepoPhotos

TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI KAÇ OLACAK?

TUİK'in ilk 5 ay için açıkladığı enflasyon oranına göre emeklilere yüzde 4.57 oranında zam yapılaması gerekiyor. Eğer, TUİK'in yarın açıklayacağı enflasyon oranı bu oranın üstünde olursa emekli maaş zam oranı da yükselecek.

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