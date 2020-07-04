Emekliden zam yorumu: Kıskanıyorum… Nasıl geçineceğiz?

Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE

EDİRNE

BUNUNLA NASIL GEÇİNECEĞİZ?

Emekli maaşlarının çok düşük olduğunu söyleyen Edirneli Cengiz Başyurt (58) “Bu maaşla kim geçiniyorsa yalan söyler” diyerek şöyle konuştu;

*Benim aldığım bin 900 TL, şu an alacağım 2 bin TL'ye yaklaşıyor. Ev kiram bin 400 TL, 400 TL de elektrik, su, doğalgaz, telefon.

*O da bu aylarda 300 TL tutar. Kışı artık düşünemiyorum. Hepsi bin 900 TL etti. Ekmek parası 100 TL kalıyor. Bununla nasıl geçineceğiz? Devletimiz ona göre hesaplasın, bunu bir daha düşünsün. Kendilerinden rica ediyoruz.

Edirne'de yaşayan 67 yaşındaki emekli Kemalettin Yüksel ise “Memnun olmasak da ne yapacağız, çaresizlik başka bir şey değil” diyerek, “Cumhurbaşkanının dediği gibi herkesin maaşı eşit olana kadar büyük küçülecek. Büyüğün bulunduğu noktaya kadar küçükler yaklaşacak, ötekisi yerinde sayacak. Şu ana kadar benim durumum budur. Benim maaşım yerinde sayıyor sayılır. 100 TL'den fazla zam beklemiyordum. Neyin ne olacağı belli değil. Bir şey yapamıyorsun ki” ifadelerini kullandı.

Kemal ATLAN / Eskişehir

ESKİŞEHİR

EMEKLİ TATİLİ, EĞLENCEYİ UNUTTU

Eskişehir'de yaşayan 62 yaşındaki emekli hemşire Mübetcel Şurabatır, zammın çok düşük olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

*1 yıl içerisinde elektriğe yüzde 50'ye yakın, doğalgaza ise yüzde 50'nin üzerinde bir zam geldi. Aynı şekilde kullanma suyuna yüzde 45 zam geldi. Temel gıda maddelerine ise misli misli zam gelirken memur emeklilerine yüzde 5.75'lik bir zammın uygun görülmesi kabul edilemez. Aldığımız maaşlarla ay sonunu zor getiriyoruz.

*Bu zamla ancak bir pazar ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Emekliler açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Ülkemizde emeklilerin büyük bir bölümü aldığı maaş yetmemesi nedeniyle emekliliğin tadını çıkarmak yerine iş hayatına devam etmektedir.

*Emekliler gülünç oranda yüzdelik zamlarla avutulmaya çalışılmaktadır. Evi kira olanlar var, çocuk okutanlar var. Bu yüzde 5.75'lik zamla bunları gerçekleştirmek çok zor. Emekliler tatili ve eğlenceyi unuttu.

“KISKANIYORUM”

Emekli öğretmen Keriman Ertuğrul (72), “Verilen bu maaşla, aldığım bu maaşla geçinmem mümkün değil” diyerek şöyle konuştu;

“Kıskanıyorum. Neyi mi kıskanıyorum? Diğer ülkelerin emeklilerini kıskanıyorum. Bu yaşta faturalarımı nasıl ödeyeceğimi düşünmemeliyim. Aldığım kitapları bile kredi kartıyla ve taksitle alıyorum. İnanın bundan utanıyorum. Yorumu da sizlere bırakıyorum”

Halil ATAŞ / Bursa

BURSA

UTANÇ KAPISI BAŞKA BİRŞEY DEĞİL

Bursalı emekli 76 yaşındaki Ahmet Sert, “Verdikleri zam neye yetecek. Yaptıkları zam, bir sigara zammı ile eşdeğer” diyerek zamma olan tepkisini dile getirdi.

Sert, “Ama başka birileri 70-80 bin TL maaş alırken ben Türk vatandaşı değil miyim? O vatandaş olarak geçiniyor da benim hakkım yok mu? Tek bir emekli maaşı ile ev kira, bilmem ne kira 2 bin 494 TL maaş nereye yetecek? En düşük 72 TL zam alacak. Bir kilo et parası. Onu da vermesin alsın yesin. Utanç kapısı başka birşey değil” diye konuştu.

“ENFLASYON FARKINA GÖRE DE BİŞİ GÖRMEDİK”

Bursa'da yaşayan Bağ-kur emeklisi İbrahim Tekin’de (62), 2 bin 160 TL emekli maaşı aldığını belirterek, “Bu zamla benim emekli maaşım kaç liraya çıkacak. Bununla ev kirası, çocuk okutsam yetecek mi? Şimdi kurban bayramı geliyor. Normal bir aileye nasıl yetecek? Emekli maaşı en az 3 bin TL olmalı. Geçim şartları çok ağır. Kıyma olmuş 60 TL. Temel tüketim maddeleri gün geçtikçe üst üste koyuyor. Enflasyon diyorlar bunu nasıl ayarlıyorlar anlamış değilim. Enflasyon farkına göre de bişi görmedik” diye konuştu.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ

ELAZIĞ

Elazığlı Bağ-kur emeklisi Süleyman Tunç (75) Zam oranlarının kendileri için yeterli gelmediğini belirterek şöyle konuştu;

*Ben Bağkur emeklisiyim ve Türkiye’nin en düşük emeklilerinden biriyiz. Emekli maaşlarına en az 150-200 lira zam gelmesi gerekirdi. Corona virüsünden dolayı dükkânlarımız kapalıydı işlerimiz çok düştü.

*Dükkan kiramı hep cebimden ödedim. Evimizi de geçindiremiyoruz talebelerimizi, torunlarımızı da okutamıyoruz. Hükümetin bu duruma bir çare bulması gerekiyor.

*Devletin bana bugün verdiği emekli maaşı parasından bugün 1 kilo et alabilirim başka da hiçbir şey alamam. Enflasyonun yüzde 12 olduğundan bahsediyorlar hangi 12’i? Elektrik, şu, doğalgaz faturaları çok yüksek geliyor tüm gıdalarla artışlar var.

*Bu maaşla bu kadar zamın altından nasıl kalkacağız?

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaşayan emekli Serdar Eren, yapılan zammı düşük bulduğunu belirterek, “Emekli maaşlar zaten düşük. Dolar, euro ve enflasyon oranına baktığımızda yapılan zam azdır. Biz daha yüksek bir zam bekliyorduk. Maaşlar düşük olduğu için emekliler ek iş yapmak, çalışmak zorunda kalıyorlar. Üzücü bir durum. Keşke daha yüksek bir zam yapılsaydı” dedi.