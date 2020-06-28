Emekliler ekmekle maske arasında kaldı

Maaşları açlık sınırının altına düşen emekliler ekmekle maske arasında sıkışıp kaldı. Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şube Başkanı Günay Onayman, zaten zar zor geçinen emeklilere şimdi bir de maske yükü bindiğini, cebindeki parayla ekmek alan emeklinin canından olma, maske alan emeklinin aç kalma riski yaşadığını söyledi.

Başkanı Günay Onayman, Bursa kent merkezinde emeklilerle birlikte yaptığı eylemde, emekliler başta olmak üzere salgından olumsuz etkilenen bütün kesimlerin kendi başlarına, çaresiz bırakıldığını söyledi.

MAAŞ ZATEN YETERSİZ

Türkiye'de 8 milyon emekliye 2 bin liranın altında aylık ödendiğini, asgari ücretin ve açlık sınırının çok altında kalan bu parayla ay başının getirilemediğini ifade eden Başkan Onayman, şu tespit ve uyarılarda bulundu:

“Zaten yetersiz olan emekli maaşları salgınla beraber iyice yetersiz hale gelmiş, emekliler bu dönem ne yazık ki ekmekle maske, yani yaşamla ölüm arasında sıkıştırılmış vaziyette çaresiz bırakılmışlardır. Emeklilerin artan sağlık giderlerine destekleyici hiçbir önlem alınmamış, Devlet bu dönemde emeklilere karşılıksız parasal destek vereceği yerde, bankaları adres göstermiştir. Destek yerine borçlandırmayı seçen ve teşvik eden siyasi iktidar, bu yolla emeklinin faiz batağına, tefeci batağına düşmesini de adeta teşvik etmektedir. Borç bataklığına sürüklenen emeklinin yaşamı virüs salgını riskinden daha fazla yaşanmaz hale dönüşmüştür.”

Başkan Onayman, iktidarın zorlu salgın sürecini kendi siyasal ikbali ve bir kısım sermayedar lehinde sürdürmeye çalıştığını, buna karşılık emeklilerin gülünç ve gerçekçi olmayan yüzdelik zamlarla avutulmaya çalışıldığını söyledi.

MAAŞ EN AZ 2.500 TL OLMALI

Başkan Günay Onayman, emeklinin taleplerini meydanda şöyle açıkladı:

– En düşük emekli maaşı 2.500 TL' ye yükseltilip, son 6 ayda zorunlu yaşamsal ihtiyaç ve ödemelerdeki yüksek zamlar dikkate alınarak temmuzda seyyanen zam verilmeli.

– Salgın Destek Ödemesi adı altında her emekliye bu yılın son 6 ayını kapsayacak şekilde ve her ay olmak üzere 2.000 TL karşılıksız parasal destek ödenmeli.

– Bin liralık Bayram ikramiyeleri 2.500 TL'ye yükseltilmeli.

– Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım ve temel gıda maddeleri emekliler için yüzde 50 indirimli olmalı.

– Sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olmalı muayene, ilaç ve katkı, katılım payı gibi ödemelere son verilmeli.

– 65 yaş üstüne uygulanan yasaklar tümden kaldırılmalı.

– İkinci bir işte çalışmak zorunda kalan emeklilerin hak kayıpları devlet tarafından karşılanmalı.