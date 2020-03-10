Emekliler için ‘Yara sarma paketi’

Emeklilerin içinde bulunduğu zor koşulların çözümü için 6 maddelik ‘'Yara sarma paketi'' hazırlandı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından TBMM'ye sunulan 6 ayrı kanun teklifi ile, emekliler için intibak düzenlemesi, ısınma ve kira yardımı, sağlık kesintilerinin kaldırılması, bayram ikramiyesinin birer maaşa yükseltilmesi, emeklilerin de toplu sözleşme görüşmelerine katılması ve MTV'de indirim istendi.

“EMEKLİLER YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR”

Gürer, ‘'Türkiye'de emekliler yoksulluk sınırında ve büyük bölümü de açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veriyor. Emeklilerin sorunlarını iyileştirici bir çalışma yapılmadığı gibi, sorunların daha da artmasına neden olan düzenlemelere gidiliyor'' dedi. Gürer'in TBMM'ye sunduğu ve komisyonlarda görüşülmeyi bekleyen ve bir an önce yasalaşmasını istediği 6 kanun teklifi şöyle:

İNTİBAK YASASI: 2000 yılından sonra emekli olanların ve olacakların da 2000 yılından önce emekli olanlar gibi maaş alabilmelerini sağlayacak düzenleme ile prim ve çalışma gün sayısı eşit olanların eşit aylık almalarının sağlanması.

ISINMA VE KİRA YARDIMI: Emeklilere yıllık 2 bin TL ısınma ve aylık 600 TL kira yardımı bağlanması ve bu fiyatların her yıl tüketici fiyat endeksine göre güncellenmesi.

SAĞLIK KESİNTİLERİ: Sağlıkta katkı payının emekliler için kaldırılması kapsamında emekli aylıklarından muayene ücreti, ilaç katkı bedelleri ve ilave ücret atı altında yapılan ödemelerin kaldırılması.

BAYRAM İKRAMİYESİ: Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1000 TL olarak verilen bayram ikramiyelerinin, o yıl için belirlenen asgari ücret tutarında olması için düzenleme yapılması.

TOPLU SÖZLEŞME: Kamudaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, kamu temsilcilerinin yanında emeklilerin de temsilcilerinin bulunması.

MTV DÜZENLEMESİ: Binek aracı bulunan emeklilerin motorlu taşıt vergisinin (MTV) yüzde 10'unu ödemesi, kalan kısmının devlet tarafından karşılanması.