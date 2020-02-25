Emeklilerin bayram ikramiyeleri kaldırılıyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın isteği üzerine SGK’nın aldığı yeni tasarruf tedbirleri tasarısına göre, emekli maaşlarında yüzde 5 kesintiye gidileceği ve emeklilerin bayram ikramiyesinin kaldırılacağı belirtildi.

FOX’tan Engin Yılmaz’ın ulaştığı tasarı metnine göre, çalışanlardan da emeklilerden de hazineye zorunlu aktarım olacağı, maaşlı olan herkesin maaşlarında kesinti olacağı ve hazineye katkı sağlanacağı açıklandı.

Söz konusu habere göre, yüzde 5 sağlık kesintisi, bayram ikramiyesi iptali, kız çocuklarına babadan maaş ve maaşlardan hazineye katkı ödemeleri gelecek.

MAAŞLARDA KESİNTİ OLACAK MI?

Çalışmada, çalışan ve memurlardan Hazine’ye maaş kesintisinin de gündemde olduğu belirtiliyor.

SGK AÇIKLAMA YAPMADI

SGK tarafından sunulan ve onaylanması istenen talep emekli maaşlarının da en az 80 lira ile 100 lira arasında azalmasına neden olacak.

Özellikle ilaç katılım ve 60 yaş altındaki emekliler daha fazla tedavi katkı payı ödeyecek. SGK bu haberle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.