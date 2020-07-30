Emekliye 11.6 milyar eksik ödeme yapıldı

Emekliler bu bayrama da mutsuz ve yoksul giriyor. Türkiye'de sayıları 13 milyonu bulan emeklilere ödenen bayram ikramiyesi son 2 yılda hiç zam görmedi. DİSK-AR'ın yaptığı hesaplama, her bir emeklinin bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı korunsaydı emekli ikramiyesinin 2020'de iki bayramda da 1.448 TL olması gerektiğini ortaya koydu. Böylece emekliler 2020'deki iki bayramda toplam 896 TL kayba uğradılar. 13 milyona yakın emeklinin toplam kaybı 2010 yılında 11.6 milyar TL civarında oldu.

DİSK-AR'dan yapılan açıklamada bayram ikramiyesinin verilmesinin nedeninin emekli maaşlarının 2008 yılında AKP iktidarı tarafından yapılan düzenleme ile hızla gerilemesi olduğu belirtildi.

TEPKİLERE KARŞI VERİLDİ

Emekli aylıklarının düşmesi ve asgari ücretin çok gerisinde kalması nedeniyle yükselen tepkiler karşısında emekli aylıklarını artırmak yerine yılda iki kez (dini bayramlarda) 1.000 TL bayram ikramiyesi verilmesi yoluna gidildi. Ancak aradan geçen iki yıllık dönemde emekli bayram ikramiyesi gerek asgari ücrete göre geriledi ve gerekse artan fiyatlar nedeniyle eridi.

Araştırmada şöyle denildi: “Haziran 2018'de asgari ücret 1.603 TL iken emekli bayram ikramiyesi 1.000 TL idi. Haziran 2018'de emekli ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 62 idi. 2020'de asgari ücret 2.324 TL'ye yükselirken emekli bayram ikramiyesi yine 1.000 TL olarak kaldı. Emekli ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 42'ye geriledi. Oysa emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı korunsaydı emekli ikramiyesi 2020'de iki bayramda da 1448 TL olmalıydı.”

ENFLASYON DA ERİTTİ

Emekli bayram ikramiyesi sadece asgari ücret karşısında değil, enflasyon karşısında da eridi. Araştırmada, “Bilindiği gibi 2018 Ağustos ayından bu yana yaşanan ekonomik kriz nedeniyle enflasyonda büyük bir sıçrama yaşandı. TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon -Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)- Haziran 2018 ile Haziran 2020 arasında yüzde 30.3 oranında gerçekleşti. Ancak 1.000 TL emekli bayram ikramiyesi iki yıl boyunca aynı kaldı. Bu nedenle 1.000 TL'lik bayram ikramiyesi enflasyon karşısında yüzde 30.3 oranında eridi” denildi.

ORTALAMA EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) yaptığı açıklamada 2008'de AKP Hükümeti tarafından “reform” adı altında sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerin emeklilik aylıklarının düşmesine neden olduğunu hatırlattı.

Açıklamada, “Nisan 2020 itibarıyla 4/a kapsamında (işçi emeklileri) 8 milyon 126 bin emekli ve hak sahibine 16 milyar 968 milyon TL emekli aylığı ödenmiştir. Böylece ortalama emekli aylığı 2.080 TL olmaktadır. Diğer bir ifadeyle ortalama emekli aylıkları asgari ücretin altında. Milyonlarca emekli ve hak sahibi asgari ücretin altında aylık ve gelir elde etmektedir” denildi.