‘Emekliye 2 bin TL salgın desteği yapılmalı’

Ardı ardına açıklanan teşvik ve tedbir paketlerinden ise emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, rahatlatacak hiçbir önlem çıkmıyor. Tüm Emekli-Sen Genel Başkanı Salman Hürkardeş, 8 milyon emeklinin asgari ücretin çok altında hatta açlık sınırının altında maaş aldığını söyledi ve salgın nedeniyle emeklinin geçim derdine bir de maske, dezenfektan gibi giderlerin eklendiğine dikkat çekti. Emeklilerin bu dönemde ekmekle maske arasına sıkıştırıldığını ifade eden Hürkardeş, “Emekliye salgın süresince her ay için 2 bin TL destek yapılmalıdır” dedi. Yetersiz olan emekli maaşlarının salgınla beraber iyice yetersiz hale geldiğinin altını çizen Hürkadeş, “Mart ayından geçerli olmak üzere 6 ay süresince her ay için salgın desteği yapılmalıdır” diye konuştu.

İKTİDAR KABUL ETTİ

Hürkardeş, şunları söyledi: “Sosyal devlet olmanın gereğiyle hareket etmesi gereken siyasi iktidar ne yazık ki, salgından olumsuz etkilenen bütün kesimlerin kendi başının çaresine bakmayla baş başa bıraktı. Bu kesimin başında hiç şüphesiz emekliler geliyor. En düşük emekli maaşının 1.500 TL olması ‘emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığı' gerçeğinin yetkililer tarafından kabulüdür. Krizin sebebi emekliler değildir. Sonucunu da emekliler çekemez.”

En düşük maaş asgari ücret kadar olmalı

En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını isteyen Tüm Emekliler Sendikası, yılda 4 ikramiye de talep etti. Sağlık hizmeti alırken yapılan kesinti ve katkı paylarının kaldırılmasını isteyen sendika ikinci bir işte çalışmak zorunda kalan emeklilerin hak kayıplarının da devlet tarafından karşılanması istedi.