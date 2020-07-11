Emekliye kira yardımı memura ikramiye teklifi

Emeklilere bayramlarda ödenen bin liralık ikramiyenin ise, 1500 liraya yükseltilerek aynı miktar ikramiyenin çalışan memurlara da verilmesi önerildi.
Emekliye kira yardımı ile ilgili yasa teklifinde, üzerlerine tapulu gayrimenkulü bulunmayan tüm emeklilere ve bundan sonra emekli olacaklara, asgari ücretin dörtte biri oranında her ay kira yardımı yapılması isteniyor. Asgari ücret arttıkça bu miktar da güncellenecek.
Yokuş'un yasa teklifi, bu yardımın hayatını kaybeden ve emeklinin maaşını almaya hak kazanan varislerine de aynı şartlar altında ödenmesini öngörüyor. Teklifin gerekçesinde, “Zor şartlar altında geçinmeye çalışan emeklilerimize sosyal devlet ilkesi gereği, bir nebze de olsa katkıda bulunulmalıdır” denildi.
İKRAMiYE 1500 TL OLSUN
Yokuş hazırladığı ve TBMM'ye sunduğu bir başka kanun teklifi ile de dini bayramlarda emeklilere ödenen bin liralık ikramiyenin, 1500 liraya yükseltilmesini ve bu ikramiyenin çalışan memurlara da verilmesini istedi. Teklifin gerekçesinde “Enflasyon karşısında eriyen bayram ikramiyeleri 1500 liraya yükseltilmeli, bu miktar her yıl tüketici fiyat endeksi doğrultusunda artırılmalı” denildi.