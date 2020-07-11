Emekliye kira yardımı memura ikramiye teklifi

Emeklile­re bayramlarda ödenen bin liralık ikramiyenin ise, 1500 liraya yükseltilerek aynı miktar ikramiyenin çalışan memurlara da verilmesi önerildi.

Emekliye kira yar­dımı ile ilgili yasa teklifinde, üzerlerine tapulu gayrimenkulü bulunmayan tüm emeklilere ve bundan sonra emekli olacak­lara, asgari ücretin dört­te biri oranında her ay kira yardımı yapılması isteniyor. Asgari ücret arttıkça bu miktar da güncellenecek.

Yokuş'un yasa teklifi, bu yardımın hayatını kaybe­den ve emeklinin maaşını almaya hak kazanan varis­lerine de aynı şartlar altında ödenmesini öngörüyor. Tek­lifin gerekçesin­de, “Zor şartlar altında geçinme­ye çalışan emek­lilerimize sosyal devlet ilkesi gereği, bir nebze de olsa katkıda bulunulmalıdır” denildi.

İKRAMiYE 1500 TL OLSUN

Yokuş hazırladığı ve TBMM'ye sunduğu bir başka kanun teklifi ile de dini bay­ramlarda emeklilere ödenen bin liralık ikramiyenin, 1500 liraya yükseltilmesini ve bu ikramiyenin çalışan memur­lara da verilmesini istedi. Teklifin gerekçesinde “Enflas­yon karşısında eriyen bayram ikramiyeleri 1500 liraya yük­seltilmeli, bu miktar her yıl tüketici fiyat endeksi doğrul­tusunda artırılmalı” denildi.