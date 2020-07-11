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Emekliye kira yardımı memura ikramiye teklifi

İYİ Parti Konya Millet­vekili Fahrettin Yokuş tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan iki ayrı kanun teklifi ile, evi olmayan ve kirada oturan emeklilere, her ay 581 lira net kira yardımı yapılması istendi.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Ekonomi
Emekliye kira yardımı memura ikramiye teklifi

Emeklile­re bayramlarda ödenen bin liralık ikramiyenin ise, 1500 liraya yükseltilerek aynı miktar ikramiyenin çalışan memurlara da verilmesi önerildi.

Emekliye kira yar­dımı ile ilgili yasa teklifinde, üzerlerine tapulu gayrimenkulü bulunmayan tüm emeklilere ve bundan sonra emekli olacak­lara, asgari ücretin dört­te biri oranında her ay kira yardımı yapılması isteniyor. Asgari ücret arttıkça bu miktar da güncellenecek.

Yokuş'un yasa teklifi, bu yardımın hayatını kaybe­den ve emeklinin maaşını almaya hak kazanan varis­lerine de aynı şartlar altında ödenmesini öngörüyor. Tek­lifin gerekçesin­de, “Zor şartlar altında geçinme­ye çalışan emek­lilerimize sosyal devlet ilkesi gereği, bir nebze de olsa katkıda bulunulmalıdır” denildi.

Fahrettin Yokuş

İKRAMiYE 1500 TL OLSUN

Yokuş hazırladığı ve TBMM'ye sunduğu bir başka kanun teklifi ile de dini bay­ramlarda emeklilere ödenen bin liralık ikramiyenin, 1500 liraya yükseltilmesini ve bu ikramiyenin çalışan memur­lara da verilmesini istedi. Teklifin gerekçesinde “Enflas­yon karşısında eriyen bayram ikramiyeleri 1500 liraya yük­seltilmeli, bu miktar her yıl tüketici fiyat endeksi doğrul­tusunda artırılmalı” denildi.

emekli İYİ Parti Konya TBMM varis
Son güncelleme: 04:19 11.07.2020
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