Emekliye sefalet ücreti kabul edilemez

Emekli aylıklarına yapılan yüzde 5.75'lik zamma emekli sendikasından büyük tepki geldi. Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şubesi, yıl başından bu yana temel tüketim mallarına yüzde 50'lere varan oranlarda zam yapılmasına rağmen emekliye sadece yüzde 5.75 oranında zam verilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Emeklilerin sefalet ücretine komik bile denmeyecek oranda bir zam yapıldığı savunulan açıklamada, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin yılda 4 defa olmak üzere 2 bin liraya çıkarılması talebinde bulundu.

GEÇİNEMEZ HALDE

Yeni zam oranlarını değerlendiren sendika yönetimi, yılbaşından bu yana temel tüketim mallarına en az yüzde 50 zam geldiğini, emeklinin artık mevcut aylığıyla geçinemez hale düştüğünü bildirdi.

Toplum sağlığı meselesi olması gereken corona virüsü salgınında gıda ve sağlık harcamalarına yönelik desteğin verilmeyerek emeklilerin ekmek ile maske arasında sıkıştırıldığı belirtilen açıklamada, “13 milyon emeklinin 8 milyonu 2 bin TL ücret alıyor. Devletin en yetkili ağızlarından hala bin 500 TL'nin altında ücret alan emekli olduğu ifade ediliyor. Böyle bir ortamda emeklinin sefalet ücretine yapılan zammı da sefalet ücretini de kabul etmiyoruz” denildi.

EMEKLİLERE ELEKTRİK, SU VE GAZ % 50 İNDİRİMLİ OLSUN

Açıklamada emeklilerin sefalet ücretine değil, Anayasal güvenceye sahip bir statüye ve toplu sözleşmeli bir sendikal örgütlenmeye ihtiyacı olduğu ifade edilirken, talepler de şöyle sıralandı:

– En düşük emekli maaşı 3.500 TL düzeyinde olmalıdır.

– Yılda 2 kere verilen ikramiyeler 4 sefere çıkarılmalı ve tutarı da 2.000 TL olmalıdır.

– Sağlık hizmeti alırken yapılan kesinti ve katkı payları kaldırılmalıdır. Sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz ve kamu denetiminde olmalıdır.

– Emekliler için mart ayından geçerli olmak üzere 6 ay süresince her ay için 2.000 TL salgın desteği yapılmalıdır.

– İkinci bir işte çalışmak zorunda kalan emeklilerin hak kayıpları devlet tarafından karşılanmalıdır.

– Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım ve temel gıda maddeleri emekliler için yüzde 50 indirimli olmalıdır. Aradaki fark sosyal devlet olmanın bir gereği olarak devlet tarafından karşılanmalıdır.