Emekliye yüzde 8.1, memura yüzde 7.1 zam göründü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) memur ve memur emeklilerinin yılbaşında alacağı enflasyon farkı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık zammı büyük ölçüde ortaya çıkardı. Kasım ayı itibarıyla temmuzdan bu yana geçen 5 aylık TÜFE artışı yüzde 7.03 oldu.

Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde 6 aylık TÜFE yüzde 8.1'e çıkacak. Böylece memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak. Aralık TÜFE yüzde 0.5 artarsa memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 6.5'te, işçi emeklilerinin zammı yüzde 7.5'te kalacak.

YÜZDE 3 ARTI 4.1 ZAM

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmış, ayrıca 2021 yılının ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam verilmesi kararlaştırılmıştı. Aralık ayı enflasyonu yüzde 1 açıklanırsa 6 aylık enflasyon yüzde 8.1 olacak. Bu durumda 4.1 puan enflasyon hakkı doğacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 1 Ocak'tan geçerli olarak yüzde 3 normal sözleşme zammı artı yüzde 4.1 enflasyon farkı verilecek.

Toplamda zam oranı yüzde 7.1'e ulaşacak. Bu hesaba göre en düşük memur maaşı toplam yüzde 7.1 zamla 3 bin 812 liradan 4 bin 82 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 717 liradan 2 bin 910 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİ AYLIĞI 1.443 LİRA OLACAK

SGK ve eski Bağ-Kur emeklilerine 6 ayda bir, gerçekleşen TÜFE oranı kadar zam yapılıyor. 2020'nin ikinci 6 ayında TÜFE artışı yüzde 8.1 olacağı için 2021'in ilk 6 ayı için yüzde 8.1 zam alacaklar.

Böylece en düşük işçi emeklisi aylığı 1.335 liradan 1.443 liraya çıkacak. Ancak en düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarıldığı için kalan kısmı Hazine tamamlayacak. En düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.759 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.658 liraya çıkacak.