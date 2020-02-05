Eminönü’nde bir balıkçı teknesi için tahliye kararı kaldırıldı

İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, “Tekne sahipleri ile kiracılık ilişkisi sürüyor” diyerek, balıkçı teknesinin tahliye kararını kaldırdı. Balıkçılar, 1 yıllık kira bedelini de ödemeye hazır olduklarını aktardı. Kira sözleşmesi, Temmuz 2020’de dolacak.

Galata Köprüsü ile Turyol iskelesi arasında, uzun yıllardır faaliyet gösteren balıkçı teknelerine İBB tarafından gönderilen ihtarname ile ilgili dava, İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. 1 Kasım 2019’da sona eren kira sözleşmesi sonrasında tahliyesi istenen balıkçıların yüzü bu kez güldü. Mahkeme, “Tekne sahipleri ile kiracılık ilişkisi sürüyor” diyerek, tahliye kararını kaldırdı. Karar, 3 Nolu tekne için emsal olarak gösteriliyor. İBB, 2 hafta içerisinde İstinaf Mahkemesi’ne itiraz için başvurabilecek.

“TEKNELER KISA SÜRELİ KAPANABİLİR”

Konu ile ilgili sozcu.com.tr ye konuşan Eminönü Balık Ekmek Kooperatifi ve 3 Nolu tekne sahibi Arif Hikmet İlke, mahkemenin kiracı olduklarına karar verdiğini belirterek, “Bunu bir zaman kazanma süreci olarak değerlendiriyorduk ve bunda da ne kadar haklı olduğumuzu gördük. İBB ile diyalog halindeyiz ve onların proje ekibi ile de süreci değerlendiriyoruz.

Yılın ilk çeyreğinde bu sorunun tamamen çözüleceğine inanıyoruz, mağdur edilmeyeceğimiz sözünü bize verdiler. Biz de yanlış anlaşıldığımız noktaları onlara anlattık. İstanbullulara balık hizmeti vermeye devam edeceğiz. ARGE çalışmalarımızı da belediyeye anlattık Tekneler 15 gün sonra da 1 ay sonra da kapanabilir ancak bu kısa vadeli olacak tam anlamıyla bir tahliye söz konusu değil. Kiracılık ilişkimiz sürüyor” diye konuştu.

“İŞGALCİ DEĞİL KİRACI OLDUĞUMUZ BELGELENDİ”

3 No’lu balıkçı teknesi Avukatı Mehmet Yıldırım, “Kontratımız Temmuz 2020’de bitiyor, şu an bizi tahliye edemeyecekler. Bu bir yargı süreci ve mahkeme şu an bizi haklı buldu. Bu karar sadece 3 No’lu tekne için geçerli ama emsal bir karar, diğer iki tekne de tahliye edilmeyecek” ifadelerini kullandı.