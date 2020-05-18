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Emirates 30 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden Dubai merkezli Emirates, 30 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Salgın nedeniyle tüm dünyada uçuşlar durma noktasına gelirken, sektörde tekrar eski yolcu rakamlarına dönülmesinin yıllar alabileceği tahmin ediliyor. Türk pilotlar da istihdam eden Emirates, geçen yıl 16 bin dolar maaşla çalıştırmak üzere Türkiye'de pilotlarla görüşmeler yapmıştı.

Sozcu.com.tr
11:57 -
Haberler Ekonomi
Emirates 30 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Bloomberg’ün haberine göre, Dubai merkezli hava yolu şirketi Emirates, yaklaşık 30 bin çalışanını işten çıkarmayı değerlendiriyor. Bu rakam gerçekleşirse, corona virüsü salgını nedeniyle darbe alan havacılık sektöründeki en yüksek sayıda işten çıkarma olarak kayıtlara geçecek.

Dünyanın en büyük uzun uçuş hava yolu şirketinin Mart itibarıyla 105 bin çalışanı bulunuyor. Şirket, salgının havacılık sektöründeki olumsuz etkisinin yıllarca sürebileceği beklentisiyle maliyetleri kısmayı planlıyor.

BÜYÜK UÇAKLARA VEDA

Devlete ait şirket, 2020’nin ilk çeyreğinde bulduğu 1,2 milyar dolarlık finansmana ek olarak devletten yeni yardım bekliyor.

Şirket, işten çıkarmaların yanı sıra 500’ü aşkın yolcu kapasitesine sahip A380 filosunu da emekli etmeyi planını hızlandırmayı planlıyor.

Dünyada birçok hava yolu şirketi, corona virüsü salgınından ağır darbe alırken, birçok şirket yığınsal işten çıkarma yoluna gidiyor.

TÜRK PİLOTLAR DA ÇALIŞIYOR

Emirates, Türkiye’den de personel istihdam ediyordu. Şirket, pilot ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde Crowne Plaza İstanbul Florya’da görüşme günü düzenlemiş, maaşın 16 bin dolar seviyesinde olduğu basına yansımıştı.

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Son güncelleme: 12:19 18.05.2020
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