Emirates’ten corona sigortası: Cenaze masrafı da karşılanacak

Tüm dünyada hava yolu şirketleri, yolcuları yeniden uçmaya ikna etmek için çalışmalar yapıyor. Bu yolda en önemli adımlardan biri Emirates Hava Yolları'ndan geldi. BBC'de yer alan habere göre şirket, yolcularına ücretsiz corona virüsü sigortası sunan ilk hava yolu oldu.

Buna göre bir yolcu, Emirates ile uçtuğu andan itibaren 31 gün boyunca sigortalı olacak. Sigorta, tedavi, karantina konaklaması ve cenaze masrafları şirket tarafından karşılayacak.

‘İNSANLAR UÇMAK İÇİN GÜVENCE ARIYOR'

Emirates Grup Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum yaptığı açıklamada, “İnsanların, dünyadaki sınırlar yeniden açılırken uçmak istediklerini biliyoruz. Ancak seyahatler sırasında öngörülmedik bir durum yaşanmasından endişe ediyorlar ve güvence arıyorlar” diye konuştu.

GÜNLÜK 100 EURO KARANTİNA KONAKLAMA DESTEĞİ

Şirket, ekim ayı sonuna kadar, sınıf veya varış noktası fark etmeksizin tüm yolcuları sigortalayacak. Tamamen ücretsiz sunulacak bu hizmet için herhangi bir kayıt yaptırmaya gerek olmayacak. Emirates'in yapacağı sigorta yolcu başına 150 bin euroya kadar tıbbi tedavi masraflarını karşılayacak.

Yolcunun bir otelde karantina altına alınması halinde günlük 100 euro ödeme yapılacak. Yolcunun corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi halinde cenaze masraflarının 1500 euroya kadar olan bölümü sigorta tarafından üstlenilecek.

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Ülkelerin karantina tedbirleri kapsamında sınırlarını kapatması, insanların uçuşlarda virüsle temastan çekinmesi, bu yıl hava yolu taşımacılığına olan talebin dibe vurmasına neden oldu. Başta Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Futbol Şampiyonası olmak üzere birçok büyük organizasyonun ertelenmesi de hava yolu taşımacılığı sektörüne büyük bir darbe vurdu.

İLK KEZ İŞÇİ ÇIKARMA KARARI ALDI

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) geçen ay yaptığı açıklamada sektörün rekor gelir kaybı yaşanmasının beklendiğini duyurmuştu. 2019'a göre bu sene gelirlerin yarı yarıya azalması bekleniyor. Talepteki düşüş, dünya çapında firmaların on binlerce personel ile yolları ayırmasına neden oldu. Üç hafta önce Emirates de 60 bin işçisinin 9 binini çıkartma kararı aldı. Bu şirket tarihinde bir ilk oldu.