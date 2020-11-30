Emlak ve çevre temizlik vergi ödemeleri için son gün

Bina, arazi ve arsalar sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinde son haftalar geldi. 2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemesinin 30 Kasım tarihine kadar yapılabilecek.

EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ VERGİSİ İNTERNETTEN ÖDENEBİLİYOR

Vatandaşlara birçok belediye ve bankanın internet sayfasından online vezne yoluyla ödeme imkanı sunuluyor. Vergilerini ödeyecek vatandaşlara mesai saatlerinde belediyeye ait internet üzerinden, mobil uygulamadan, bankalar aracılığıyla ödeme yapma kolaylığı sağlıyor.

Ayrıca emlak vergileri ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor.

EMLAK VERGİSİ GEÇİKME ZAMMI NE KADAR?

Emlak Vergisi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz.