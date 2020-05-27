Emlak vergisi için son günler! Emlak vergisi nasıl ödenir?

Bina, arazi ve arsalar sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen Emlak vergisinde son günler geldi. Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için ödemelerde son gün tarih 1 Haziran.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ GEÇİKME ZAMMI NE KADAR?

Emlak Vergisi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz.