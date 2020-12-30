Emlak vergisi tutarı açıklandı: Emlak vergisi 2021’de ne kadar?

İlk taksit mayıs ayı içerisinde, ikinci taksit ise kasım ayında ödenen emlak vergisi için zam oranı belirlendi.

EMLAK VERGİSİ YÜZDE 4.55 ARTTI

Resmi Gazete’nin aynı mükerrer sayısında yayımlanan emlak vergisi kanunu genel tebliği uyarınca, mükellefiyeti 2021 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; 2020 yılı değeri, 2020 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4.555 artırılması suretiyle belirlenecek.

Bu kapsamda, bina vergi değeri üzerinden hesap edilen değerli konut vergisine esas tutar da 2021 yılında, 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı yüzde 4.555 oranında artırılarak 5.22 milyon TL olarak belirlendi.

Buna göre, değerli konut vergisine tabi konutların nitelikli taşınmaz değeri alt ve üst sınırları; 5.22 milyon ile 7.81 milyon arasında değer sahip olanlarından; 5.22 milyon TL’yi aşan kısım için binde 3, değeri 10.4 milyon TL’ye kadar olanlarından 7.8 TL’si ve fazlası için binde 6, değeri 10.4 milyon TL’den fazla olanlarından bu tutarın ve fazlası için binde 10 olarak belirlendi.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.